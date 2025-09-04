Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

После долгих каникул или рабочих будней так хочется порадовать себя красивым маникюром или педикюром. Но, к сожалению, не каждый салон может похвастаться качественным сервисом. Иногда уже на первых минутах процедуры можно заметить тревожные сигналы, которые указывают: результат вряд ли будет радовать, а для здоровья ногтей есть риск. В таких случаях лучше не стесняться отказаться от услуги.
Если педикюр делают в ванне без защитного вкладыша или стерильного одноразового пакета, это значит, что вода контактирует с ногами разных клиентов. Такой подход может привести к попаданию бактерий и грибков.
Щипчики и пушеры должны доставаться из закрытых стерильных пакетов. Если мастер просто вытаскивает их из стакана с жидкостью, значит, полной дезинфекции не было, а это опасно для здоровья.
Пилки, апельсиновые палочки, перчатки и даже маски должны быть одноразовыми. Если заметно, что инструмент уже применялся ранее, стоит сразу отказаться от процедуры. Использованные материалы могут стать источником инфекции.
Когда лак набирается на кисточку в большом количестве и стекает каплями, покрытие ложится неровно и плохо высыхает. В итоге маникюр может потрескаться или смазаться буквально в тот же день.
Базовое покрытие защищает ногтевую пластину от пигментов, сглаживает её неровности и помогает лаку держаться дольше. Если этот шаг пропускают, маникюр быстро потеряет вид и может повредить ногти.
Сильный химический запах в помещении или от флаконов с лаком сигнализирует о низком качестве материалов и плохой вентиляции. Такие средства могут содержать агрессивные вещества и вызвать аллергию.
Чистота в салоне — показатель профессионализма. Если на столике валяются использованные салфетки, инструменты или видны следы лака, это явный знак небрежности и риска для гигиены.
Маникюр и педикюр не должны вызывать боль. Если при обработке появляются порезы или сильный дискомфорт, это говорит о неверной технике и недостаточном опыте мастера.
Задержка на 5-10 минут допустима, но если приходится сидеть в ожидании по полчаса и дольше, а персонал не предупреждает, это указывает на плохую организацию и неуважение к клиентам.
Акриловые ногти сами по себе плотнее и толще натуральных. Излишнее количество материала делает их громоздкими, а маникюр — неаккуратным и неэстетичным.
Правильный уход за ногтями — это не только красивое покрытие, но и безопасность. Знание этих признаков поможет вовремя заметить недобросовестного мастера и выбрать салон, где о ваших руках и ногах позаботятся профессионально.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
