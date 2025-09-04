Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После долгих каникул или рабочих будней так хочется порадовать себя красивым маникюром или педикюром. Но, к сожалению, не каждый салон может похвастаться качественным сервисом. Иногда уже на первых минутах процедуры можно заметить тревожные сигналы, которые указывают: результат вряд ли будет радовать, а для здоровья ногтей есть риск. В таких случаях лучше не стесняться отказаться от услуги.

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

1. Нет одноразового вкладыша в ванночке

Если педикюр делают в ванне без защитного вкладыша или стерильного одноразового пакета, это значит, что вода контактирует с ногами разных клиентов. Такой подход может привести к попаданию бактерий и грибков.

2. Инструменты только в растворе

Щипчики и пушеры должны доставаться из закрытых стерильных пакетов. Если мастер просто вытаскивает их из стакана с жидкостью, значит, полной дезинфекции не было, а это опасно для здоровья.

3. Используют не новые расходники

Пилки, апельсиновые палочки, перчатки и даже маски должны быть одноразовыми. Если заметно, что инструмент уже применялся ранее, стоит сразу отказаться от процедуры. Использованные материалы могут стать источником инфекции.

4. Слишком толстый слой лака

Когда лак набирается на кисточку в большом количестве и стекает каплями, покрытие ложится неровно и плохо высыхает. В итоге маникюр может потрескаться или смазаться буквально в тот же день.

5. Отсутствие базы под покрытие

Базовое покрытие защищает ногтевую пластину от пигментов, сглаживает её неровности и помогает лаку держаться дольше. Если этот шаг пропускают, маникюр быстро потеряет вид и может повредить ногти.

6. Резкий запах лаков

Сильный химический запах в помещении или от флаконов с лаком сигнализирует о низком качестве материалов и плохой вентиляции. Такие средства могут содержать агрессивные вещества и вызвать аллергию.

7. Беспорядок на рабочем месте

Чистота в салоне — показатель профессионализма. Если на столике валяются использованные салфетки, инструменты или видны следы лака, это явный знак небрежности и риска для гигиены.

8. Неприятные ощущения во время процедуры

Маникюр и педикюр не должны вызывать боль. Если при обработке появляются порезы или сильный дискомфорт, это говорит о неверной технике и недостаточном опыте мастера.

9. Долгое ожидание без предупреждения

Задержка на 5-10 минут допустима, но если приходится сидеть в ожидании по полчаса и дольше, а персонал не предупреждает, это указывает на плохую организацию и неуважение к клиентам.

10. Слишком много акрила

Акриловые ногти сами по себе плотнее и толще натуральных. Излишнее количество материала делает их громоздкими, а маникюр — неаккуратным и неэстетичным.

Правильный уход за ногтями — это не только красивое покрытие, но и безопасность. Знание этих признаков поможет вовремя заметить недобросовестного мастера и выбрать салон, где о ваших руках и ногах позаботятся профессионально.

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
