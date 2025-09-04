Идеальный ремонт превращается в хаос: 5 вещей, которые убивают стиль квартиры

Даже самый продуманный интерьер легко испортить деталями, которые кажутся привычными или удобными. Порой они не только портят эстетику квартиры, но и визуально захламляют пространство. Вот пять вещей, которые чаще всего лишают дом стиля.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стена с ковром

Ковер на стене

Когда-то он был символом уюта, но сегодня ковер на стене воспринимается как пережиток прошлого. Такой "декор" визуально утяжеляет помещение, крадет пространство и перетягивает внимание на себя. Если хочется добавить тепла в интерьер, лучше использовать современные ковры на полу или текстиль в нейтральной гамме.

Сушилка для белья

Без неё в быту сложно, но сушилка, установленная в центре комнаты, моментально разрушает впечатление даже от самого дорогого ремонта. Гости невольно замечают развешанное бельё, и никакой стиль уже не спасает ситуацию. Решение простое — сушильная машина или хотя бы место для белья на балконе.

Провода без системы

Телефоны, ноутбуки, телевизоры, зарядные устройства — провода повсюду создают эффект хаоса. Спутанные кабели портят вид любого помещения. Избежать этого помогают специальные стяжки, короба или декоративные боксы, в которых провода скрываются и перестают бросаться в глаза.

Изобилие мелочей

Сувениры, статуэтки, магнитики и другие мелочи ценны для хозяев, но в большом количестве превращают квартиру в склад без стиля. Разномастные вещи дробят пространство и создают ощущение пыточного хаоса. Лучше оставить несколько знаковых предметов, а остальное хранить в закрытых шкафах или коробках.

Бытовая техника на виду

Даже самые полезные устройства способны захламить интерьер, если они постоянно стоят на открытых поверхностях. Чайники, тостеры, мультиварки или пылесосы должны иметь свои места хранения. На виду стоит оставлять только те приборы, которыми пользуются ежедневно.

