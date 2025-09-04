Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция в агонии: забастовки и вотум грозят полным коллапсом страны
Скандал на фоне ШОС: в Казахстане грядут странные аресты и перемены
Этот секретный завтрак полюбит ваш малыш: всего 4 простых ингредиента, а вкус – божественный
Один неверный вдох — и игрушка в горле: как обычное любопытство ребёнка приводит к трагедии
Опасный сосед без адреса: угроза, от которой не сбежать — здоровье рушится медленно и незаметно
Экономия времени и денег: этот метод очистки душа перевернёт ваш взгляд на уборку
Антибиотики бессильны? Ученые выяснили, какой продукт снижает эффективность препаратов
Времени осталось мало: как получить идентификационный номер для гостевого дома до 2026 года
Больше денег на счету: как жители Тюменской области увеличили сбережения на 22%

Идеальный ремонт превращается в хаос: 5 вещей, которые убивают стиль квартиры

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Даже самый продуманный интерьер легко испортить деталями, которые кажутся привычными или удобными. Порой они не только портят эстетику квартиры, но и визуально захламляют пространство. Вот пять вещей, которые чаще всего лишают дом стиля.

Стена с ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стена с ковром

Ковер на стене

Когда-то он был символом уюта, но сегодня ковер на стене воспринимается как пережиток прошлого. Такой "декор" визуально утяжеляет помещение, крадет пространство и перетягивает внимание на себя. Если хочется добавить тепла в интерьер, лучше использовать современные ковры на полу или текстиль в нейтральной гамме.

Сушилка для белья

Без неё в быту сложно, но сушилка, установленная в центре комнаты, моментально разрушает впечатление даже от самого дорогого ремонта. Гости невольно замечают развешанное бельё, и никакой стиль уже не спасает ситуацию. Решение простое — сушильная машина или хотя бы место для белья на балконе.

Провода без системы

Телефоны, ноутбуки, телевизоры, зарядные устройства — провода повсюду создают эффект хаоса. Спутанные кабели портят вид любого помещения. Избежать этого помогают специальные стяжки, короба или декоративные боксы, в которых провода скрываются и перестают бросаться в глаза.

Изобилие мелочей

Сувениры, статуэтки, магнитики и другие мелочи ценны для хозяев, но в большом количестве превращают квартиру в склад без стиля. Разномастные вещи дробят пространство и создают ощущение пыточного хаоса. Лучше оставить несколько знаковых предметов, а остальное хранить в закрытых шкафах или коробках.

Бытовая техника на виду

Даже самые полезные устройства способны захламить интерьер, если они постоянно стоят на открытых поверхностях. Чайники, тостеры, мультиварки или пылесосы должны иметь свои места хранения. На виду стоит оставлять только те приборы, которыми пользуются ежедневно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Этот секретный завтрак полюбит ваш малыш: всего 4 простых ингредиента, а вкус – божественный
Один неверный вдох — и игрушка в горле: как обычное любопытство ребёнка приводит к трагедии
Опасный сосед без адреса: угроза, от которой не сбежать — здоровье рушится медленно и незаметно
Экономия времени и денег: этот метод очистки душа перевернёт ваш взгляд на уборку
Времени осталось мало: как получить идентификационный номер для гостевого дома до 2026 года
Антибиотики бессильны? Ученые выяснили, какой продукт снижает эффективность препаратов
Больше денег на счету: как жители Тюменской области увеличили сбережения на 22%
Материнский инстинкт сошёл с ума: гормональный шторм заставляет кошку верить в несуществующих котят
Бег тренирует дыхание и мышцы, но не всегда работает: кому он принесёт вред вместо пользы
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.