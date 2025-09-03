Межсезонье без головной боли: три вещи из гардероба, которые выручат каждую женщину

Межсезонье — один из самых сложных периодов для гардероба: летняя жара уходит, но надевать тяжёлые пальто ещё рано. Образ Наоми Уоттс стал удачным примером того, как одеваться в это время стильно и практично.

Базовые элементы

В основе комплекта — три привычные вещи: прямые джинсы, рубашка и жакет. Такой набор есть почти в каждом гардеробе, а при правильной стилизации он превращается в универсальный и современный повседневный лук.

Летний штрих

Вместо привычных лоферов или балеток использованы сандалии. Открытая обувь неожиданно органично смотрится в межсезонье, создавая лёгкий мостик между уходящим летом и наступающей осенью. Этот приём делает образ менее предсказуемым и добавляет свежести.

Рубашка с характером

Рубашка надета навыпуск, что придаёт расслабленность и непринуждённость. Вместо традиционного белого выбраны молочные и кремовые оттенки с лёгким узором или тонкой полоской — такие варианты делают комплект визуально богаче.

Жакет в осенних тонах

Тёплый рыжевато-коричневый оттенок жакета стал ключевой деталью. Его цвет перекликается с сумкой, создавая гармонию в образе без привычного правила "сумка в тон обуви". Такой выбор добавляет образу уюта и отсылает к эстетике old money.

Уточнения

