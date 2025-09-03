Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Навигатор не подведёт: когда доверять смартфону выгоднее, чем панели
Спектакль Капитан Немо: откройте для себя подводный мир в Московском Молодежном театре
Удивительный скачок: на сколько лет увеличится жизнь россиян к 2035 году
Любимая футболка становится кошачьим трофеем: это не каприз, а эхо древних инстинктов
Лариса Лужина в гневе: новое поколение без фантазии задумало ремейк Вертикали
Когда океан теряет силу, Европа дрожит, а джунгли дышат — климат ведёт двойную игру
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить

Межсезонье без головной боли: три вещи из гардероба, которые выручат каждую женщину

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Межсезонье — один из самых сложных периодов для гардероба: летняя жара уходит, но надевать тяжёлые пальто ещё рано. Образ Наоми Уоттс стал удачным примером того, как одеваться в это время стильно и практично.

Женщина в миди-юбке — осенний уличный стиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в миди-юбке — осенний уличный стиль

Базовые элементы

В основе комплекта — три привычные вещи: прямые джинсы, рубашка и жакет. Такой набор есть почти в каждом гардеробе, а при правильной стилизации он превращается в универсальный и современный повседневный лук.

Летний штрих

Вместо привычных лоферов или балеток использованы сандалии. Открытая обувь неожиданно органично смотрится в межсезонье, создавая лёгкий мостик между уходящим летом и наступающей осенью. Этот приём делает образ менее предсказуемым и добавляет свежести.

Рубашка с характером

Рубашка надета навыпуск, что придаёт расслабленность и непринуждённость. Вместо традиционного белого выбраны молочные и кремовые оттенки с лёгким узором или тонкой полоской — такие варианты делают комплект визуально богаче.

Жакет в осенних тонах

Тёплый рыжевато-коричневый оттенок жакета стал ключевой деталью. Его цвет перекликается с сумкой, создавая гармонию в образе без привычного правила "сумка в тон обуви". Такой выбор добавляет образу уюта и отсылает к эстетике old money.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Казаки показали себя в Парадах Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Сочные яблоки рассыпаются трухой прямо на ветках? Всего два осенних раствора вернут дереву силу
Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить
Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025
Сибирь тянется к Востоку: прямой рейс открыл ворота в город тысячелетних тайн
Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии
Настоящие сигналы здоровья собаки — и это вовсе не нос: на что нужно смотреть в первую очередь
Ошибка, которая мешает прогрессу: миф о срочном приёме белке после тренировки
Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников
Листья превращаются в ловушки: микропластик находит новый путь в пищу человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.