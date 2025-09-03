Мода на осень 2025: чем заменить белые кеды, чтобы не выглядеть банально

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Моя семья » Красота и стиль

Белые кроссовки, которые долгие годы считались "базой" в гардеробе, уступают место ярким моделям. Осенью тренд смещается в сторону насыщенных оттенков и необычных комбинаций — от монохромных красных до радужных миксов. Такой акцент в обуви призван разогнать осеннюю хандру и добавить в повседневный стиль энергии.

Девушка в кроссовках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кроссовках

Яркие кроссовки в тренде

Подиумы, улицы модных столиц и соцсети уже демонстрируют этот сдвиг: звёзды и инфлюенсеры отказываются от привычной белой пары и выбирают цвет. Эмили Ратаковски делает ставку на алый, а Белла и Джиджи Хадид выбирают контрастные сочетания в духе color block.

Минимализм с акцентом

Даже поклонницы спокойных оттенков могут примерить тренд. Секрет — в деталях: повторяй цвет кроссовок в кепке, сумке или свитере. Такой приём выглядит гармонично и не перегружает образ.

Баланс спортивного и классики

Кроссовки вносят легкость в строгие комплекты. Например, длинная юбка и жемчужное ожерелье звучат по-новому в паре с яркими сникерсами и курткой в спортивном стиле. Такой баланс делает образ модным и непринуждённым.

Украшения в тон

Сочетать обувь можно даже с аксессуарами. Браслет или серьги в том же цвете, что и кроссовки, превращают ансамбль в продуманный и стильный. Элегантный блейзер, крупные очки и яркие сникерсы в этом случае работают как единое целое.

Приём "сэндвича"

Модный трюк от инфлюенсеров: соединяй верхний и нижний элемент наряда одним цветом. Например, платок для волос и обувь одного тона создают простой, но эффектный образ, который привлекает внимание.

Джинсы и кроссовки — вечный союз

Деним остаётся идеальной парой для любой обуви. Классический синий оттенок выигрышно смотрится с зелёными и розовыми моделями, светлый деним подчёркивают пастельные кроссовки, а ретроджинсы гармонируют с замшевыми моделями в духе 90-х.

Уточнения

Кроссовки — вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, но также широко используемый для повседневной носки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
