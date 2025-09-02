Добавка или бомба замедленного действия? Что творит креатин в организме

Креатин считается одним из самых изученных спортивных добавок в мире. Он реально работает &mdash; помогает мышцам быть выносливее и быстрее восстанавливаться. Но вокруг него давно витает миф: якобы добавка может повредить печень. Давайте разберёмся, что об этом говорит наука.\r\nПечень и креатин: естественный союз\r\nНаш организм и сам умеет синтезировать креатин. Делают это сразу три органа: печень, почки и поджелудочная железа. Из аминокислот формируется собственный запас креатина, который затем поступает в мышцы и мозг &mdash; именно там он нужен для энергии.\r\nЕсли креатин поступает извне, через добавки, он всасывается в кишечнике, попадает в кровь и распределяется по тканям. Печень в этом процессе участвует, но не перегружается: креатин для неё - знакомое вещество, а не токсичная нагрузка, как алкоголь или сильные лекарства. Выводится его продукт распада (креатинин) в основном почками.\r\nЧто показали десятки лет исследований\r\nЗа последние десятилетия проведены сотни исследований по безопасности креатина. Итог один: при правильных дозах он не вредит печени.Официальная позиция Международного общества спортивного питания (ISSN) звучит так: даже долгосрочный приём (до 30 грамм в день на протяжении пяти лет) не показал негативного влияния на работу печени у здоровых людей.\r\nДаже в исследованиях, где атлетов наблюдали месяцами и годами, врачи не фиксировали значимых изменений в печёночных показателях при приёме креатина моногидрата.\r\nОткуда тогда берутся тревожные анализы\r\nИногда спортсмены сталкиваются с тем, что их биохимия показывает "повышенные печёночные ферменты" &mdash; ТГО (AST) и ТГП (ALT). Но дело не в добавке.Интенсивные тренировки сами по себе вызывают временный рост этих показателей. Это реакция мышц на нагрузку, а не сигнал о болезни печени. Проблема в том, что не все врачи учитывают этот фактор и ошибочно связывают изменения именно с креатином.