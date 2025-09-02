Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Секрет апрельских грядок: какие культуры начинают расти ещё под снегом
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра
Первое вино Европы родилось в огне: пепел болгарского дома сохранил тайну

Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали

Моя семья » Красота и стиль

Многие знают: естественная сушка волос — самый бережный способ ухода. Но что делать, если вместо гладких прядей вы получаете пушистые концы и неряшливый вид? Секрет в том, что "сушка без фена" — это не просто отказ от тепла, а целый ритуал, который помогает сохранить здоровье и красоту волос.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Начало в душе

Всё решает подготовка. Для мытья лучше выбирать шампунь и кондиционер с увлажняющими и питательными компонентами. Это первая защита от пушистости. И ещё одна хитрость: в конце ополосните волосы прохладной водой — кутикула закроется, пряди станут гладкими и начнут блестеть.

Осторожнее с мокрыми волосами

Когда волосы мокрые, они особенно уязвимы. Не трите их жёстким полотенцем — это прямой путь к ломкости. Вместо этого слегка промокните микрофиброй или даже мягкой хлопковой футболкой. Расчёсывать тоже стоит аккуратно — только редкой расческой и без усилий.

Подберите уход под текстуру

Фризз появляется там, где нет защиты. Поэтому после мытья нанесите крем для укладки или специальное средство для естественной сушки. Немного согрейте продукт в ладонях и распределите по волосам. Это поможет избежать пушистости и подчеркнёт естественные волны или гладкость. Если на улице жара, можно собрать волосы в пучок — средство "сделает работу", пока они сохнут.

Аксессуары — не только для плохих дней

Шёлковый платок, широкая повязка или стильный крабик способны не только украсить образ, но и помочь сформировать мягкие изгибы в процессе сушки. Это быстрый способ превратить простой уход в модный элемент стиля.

Итог прост: естественная сушка может работать на вас, если правильно подготовить волосы и дать им то, что нужно. Тогда вместо хаоса на голове у вас появятся блестящие, ухоженные и здоровые пряди.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Думать, слышать и любить: Всеволод Шиловский напомнил о главных качествах артиста на открытии сезона в своём театре
Новую интерпретацию фильма Здравствуйте, я ваша тётя! покажут в Театре на Трубной
Ушёл из жизни актёр из Зелёной мили: мир прощается с Грэмом Грином
Хельсинки идёт против тренда: тарифы на проезд остаются прежними
Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.