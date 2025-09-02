Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье

С приходом осени многие замечают: волосы начинают выпадать чаще, чем обычно. Этот сезонный процесс сравнивают с деревьями, которые сбрасывают листву. Но что на самом деле происходит и можно ли помочь волосам?
Летом локоны подвергаются серьезным испытаниям: солнце, морская вода и горячий воздух повреждают кератин — главный строительный материал волоса. В результате внутри стержня появляются пустоты, пряди становятся сухими, ломкими и склонными к сечению.
К тому же ультрафиолет ускоряет переход волосяных луковиц из фазы роста в фазу выпадения. Поэтому осенью выпадение волос — абсолютно естественный процесс.
Важно понимать: если луковица уже перешла в стадию выпадения, спасти волос нельзя. Так же, как невозможно восстановить сильно поврежденную структуру без ножниц.
Не стоит увлекаться процедурами вроде ботокса или кератина — они лишь усугубят проблему, а не решат её.
Главная цель ухода — сохранить качество волос и предотвратить новые повреждения. Для этого стоит:
Осенний уход — это не только шампуни и маски. Здоровье волос напрямую зависит от рациона.
Белки, полиненасыщенные жирные кислоты и "долгие" углеводы должны быть в ежедневном меню. Особенно важно наладить питание тем, кто летом сидел на строгих диетах.
Не менее важна защита организма в целом. Вирусные инфекции, стресс, бессонница и переохлаждение моментально отражаются на состоянии волос.
Сон не менее 7 часов, стабильный режим и забота о здоровье помогут сохранить густоту и силу локонов.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
