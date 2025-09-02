Пышный объем или облысение: тонкая грань ухода за волосами

Эффектные укладки и модные прически часто скрывают опасность. Избыточное количество стайлинговых средств может не только испортить внешний вид волос, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем кожи головы.
Парикмахер Мария Бурланкова предупреждает:
"Большое количество средств создает барьер на коже головы, препятствует воздухообмену и блокирует фолликулы. Это может привести к выпадению волос".
При этом ситуация усугубляется, если продукты наносятся непосредственно на кожу головы, хотя в инструкции это не предусмотрено. Остатки стайлинга, которые плохо смываются, становятся причиной зуда, раздражения и появления перхоти.
Главное правило — правильное очищение волос. После активного использования укладочных средств иногда необходимо мыть голову два или даже три раза, чтобы полностью удалить все остатки. Именно тщательное промывание предотвращает раздражения и воспаления кожи.
По словам Бурланковой, перед выбором средств для укладки лучше посоветоваться со специалистом. Это поможет подобрать продукцию, подходящую именно вашему типу волос и кожи головы, сообщает NEWS.ru.
