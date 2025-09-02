Как прошел третий день Московской недели моды

В третий день Московской недели моды прошли показы российских дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нальчика и Омска. Свои коллекции также представили дизайнеры из Гватемалы, США и ЮАР. Показы прошли в арт-пространстве "Паркинг Галерее", на Парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ.

Lost Genome (Санкт-Петербург), "Паркинг Галерея" парка "Зарядье"

Петербургский бренд Lost Genome презентовал коллекцию осень-зима 2025/26 под названием "Тонкости Востока". Отличительными элементами линейки выступили атласные струящиеся ткани, сложные драпировки и многослойность, природные формы и мягкие чистые линии, изысканная вышивка шнуром и объемные цветы ручной работы. В представленной коллекции классические изделия гардероба Востока удачно адаптированы под ритм жизни современной женщины, они гармонично сочетаются с актуальным гардеробом — белой рубашкой свободного кроя или черной юбкой-карандаш. Дизайнер Lost Genome Наталья Ковшик переосмыслила универсальное кимоно, в изделиях был сделан акцент на лаконичные линии, асимметрию. Вдохновением линейного рисунка для вышивки стал цветок калла — символ силы, мудрости и самого бренда.

Mariandrée Gaitán (Гватемала), "Паркинг Галерея" парка "Зарядье"

В рамках Московской недели моды свою новую коллекцию представил зарубежный бренд Mariandrée Gaitán родом из Гватемалы. Бренд создает подчеркнуто феминные изделия, которые подчеркивают женскую красоту во всем ее многообразии. Так, во время дефиле внимание зрителей привлекли нежные пастельные тона, сочетающиеся с деликатным мерцанием страз, а гармоничные акценты в виде черного цвета добавили линейке театральности. Экоизделия из меха — от полушубков до макси-шуб — смотрелись эффектно, а флоральные мотивы и аппликации в виде цветов привлекали внимание.

Hatsibana (Нальчик), "Паркинг Галерея" парка "Зарядье"

Бренд Hatsibana из Нальчика продемонстрировал новую коллекцию, вдохновленную картиной Руслана Шамеева "Амазонка" — ее смелыми линиями, насыщенной цветовой палитрой, символикой женской силы и культуры народа. Фатима Шогенова, дизайнер бренда, представила свое фешен-видение геометричных форм и мазков художника: именно эти элементы отразились в асимметричных кроях и графичных принтах коллекции. Особое внимание привлекли благородные цветовые сочетания — шоколадные, оливковые, золотистые оттенки. Отдельные детали в виде объемных подплечников, макси-рукавов с экстремальными разрезами, изделий с акцентом на талии удачно дополнили общую концепцию линейки.

The Noir Collective: BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio (США), Парящий мост, парк "Зарядье"

В рамках Московской недели моды состоялся показ линейки The Noir Collective: BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio из США. Во время дефиле на Парящем мосту в "Зарядье" можно было увидеть истинную оду женской привлекательности — модели презентовали фешен-микс, состоящих из восхитительных вечерних платьев с роскошными подолами, как у монарших особ. Дерзкие вырезы, восхитительные макси, миди-платья с баской и акцентом на талии, а еще смелые принтованные мини — все это, безусловно, выглядело эффектно. Невозможно также обойти стороной разнообразную цветовую палитру: особенно удачно смотрелись алый, фиалковый, лимонный, фуксия и лаймовый.

SOLANGEL (Москва), Парящий мост, парк "Зарядье"

Новая коллекция бренда Solangel представляет модернистское прочтение славянского культурного кода с использованием инновационных дизайнерских решений. В основе концепции — объединение традиционных ремесел и эстетики с авторской технологией инкрустации кристаллами, ставшей визитной карточкой бренда. Вся коллекция — это вечерние наряды, украшенные тонким кружевом, традиционной вышивкой, флористическими мотивами. Каждое изделие вдохновлено природой и символами русского наследия. Мы увидели и платье-березу, и адаптацию народного костюма в мини-платье с перьями, и элегантные наряды в бежевом цвете с принтами в виде шелестящих колосьев.

F.T.R. (Санкт-Петербург), "Паркинг Галерея" парка "Зарядье"

Эффектно завершал третий день Московской недели моды показ петербургского бренда F. T.R., представив новую коллекцию Le temps s'écoule. Название коллекции очень символичное: ведь с французского оно переводится как "Ускользающее время". Главным вдохновением послужили воспоминания прошлого, которые уже невозможно вернуть. Но несмотря на меланхоличную ностальгию, мы увидели перечень значительных для моды периодов: гранжевые 80-е, смелые 90-е, гламурные 2000-е. Модели дефилировали в микрошортах из разных материалов: начиная парами из бархата с блестящими камнями и заканчивая дерзкими кожаными вариантами. В коллекцию также вошли экстремальные мини-юбки, майки-алкоголички, укороченные жилеты, топы-халтеры и платья-колонны.

Wildberries "Культурный код" (Москва), ВДНХ

В рамках Московской недели моды состоялся специальный показ Wildberries "Культурный код" с участием 6 российских брендов, представленных на платформе.

Дизайнеры собрались из разных уголков России:

⁠Dongak — Республика Тыва,

⁠Артель "Воскресение" — Самара,

⁠Varvara Zenina — Москва,

⁠Lusi — Казань,

⁠Anna Zlotko — Архангельск,

⁠Madina Saralp — Кабардино-Балкария.

Они специально разработали коллекции в стиле культурного кода регионов России. В стильные коллекции вошли и изделия, имитирующие кафтаны и мундиры, платья с длинными летящими манжетами и рукавами О-образной формы и брюки-шаровары. Также в коллекции встретились национальные костюмы различных регионов России — некоторые выполнены в современном прочтении.

Лимитированные изделия дизайнеров с показа можно купить на платформе Wildberries в разделе WB Бренды. В качестве дополнительной поддержки от Wildberries дизайнеры появились на баннерах в наружной рекламе.

Генеральным партнером Московской недели моды стала Wildberries. Информационным партнером стал контентплейс Wibes.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Сбер стал стратегическим партнером Московской недели моды.

Официальный стилист Московской недели моды — Сеть салонов MONE и бренд профессиональной косметики MONE PROFESSIONAL.

Московская неделя моды: