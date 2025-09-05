Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений

Стиль — это не только одежда и аксессуары, но и то, как уложены волосы. Осенью-2025 на первый план выходят естественные, слегка небрежные прически, которые подчёркивают индивидуальность и придают образу лёгкость. Скандинавки давно доказали: красота кроется в простоте и минимализме, а их укладки — наглядное тому подтверждение. Вот 5 идей, которые можно легко повторить в повседневной жизни.

Небрежный пучок

Ни одна скандинавская модница не обходится без пучка, собранного буквально "на бегу". Его можно закрутить высоко на макушке или низко на затылке.

Волосы лучше собрать пальцами, а не расчёской — лёгкая неаккуратность придаст шарм.

Несколько прядей у лица оставьте свободными, чтобы смягчить черты.

Используйте текстурирующий спрей или сухой шампунь, чтобы добавить объём.

Естественные мягкие волны

Скандинавская эстетика немыслима без длинных свободных локонов. Волны должны быть лёгкими, будто сформировались сами собой.

На слегка влажные волосы нанесите спрей с морской солью.

Высушите их естественным путём или с диффузором.

Для разнообразия добавьте заколки или невидимки в стиле нулевых.

Чёткий пробор и прямые волосы

Прямые пряди с аккуратным пробором делают образ собранным и стильным.

Уложите каре или боб с помощью утюжка или жидкого разглаживающего средства.

Передние пряди можно убрать за уши — так акцент сместится на черты лица.

Чтобы волосы не выглядели плоскими, добавьте объём у корней брашингом или лёгким спреем.

Мальвинка — универсальная классика

Полураспущенные волосы с собранной верхней частью — любимая прическа скандинавских девушек. Она подчёркивает романтичность и оставляет локоны подвижными.

Верхнюю часть волос можно собрать в хвостик, жгут или мини-пучок.

Чтобы укладка не выглядела слишком строгой, добавьте объёма у корней.

Для акцента используйте массивную резинку или мини-крабик — это одна из главных тенденций сезона.

Расслабленные косы

Косы в скандинавском стиле — это не школьная причёска, а стильный аксессуар.

Выбирайте простые плетения: французскую косу, "рыбий хвост" или свободные боковые косички.

Не затягивайте их слишком сильно: лёгкая растрёпанность придаёт современный вид.

Зафиксируйте концы тонкой резинкой или украшенной заколкой.

Главное — лёгкость, естественность и акцент на текстуру. Попробуйте одну из этих укладок этой осенью, и ваши образы будут выглядеть ещё более свежо и модно.

