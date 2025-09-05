Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Стиль — это не только одежда и аксессуары, но и то, как уложены волосы. Осенью-2025 на первый план выходят естественные, слегка небрежные прически, которые подчёркивают индивидуальность и придают образу лёгкость. Скандинавки давно доказали: красота кроется в простоте и минимализме, а их укладки — наглядное тому подтверждение. Вот 5 идей, которые можно легко повторить в повседневной жизни.

Девушка в вязаном свитере на закате у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в вязаном свитере на закате у моря

Небрежный пучок

Ни одна скандинавская модница не обходится без пучка, собранного буквально "на бегу". Его можно закрутить высоко на макушке или низко на затылке.

  • Волосы лучше собрать пальцами, а не расчёской — лёгкая неаккуратность придаст шарм.
  • Несколько прядей у лица оставьте свободными, чтобы смягчить черты.
  • Используйте текстурирующий спрей или сухой шампунь, чтобы добавить объём.

Естественные мягкие волны

Скандинавская эстетика немыслима без длинных свободных локонов. Волны должны быть лёгкими, будто сформировались сами собой.

  • На слегка влажные волосы нанесите спрей с морской солью.
  • Высушите их естественным путём или с диффузором.
  • Для разнообразия добавьте заколки или невидимки в стиле нулевых.

Чёткий пробор и прямые волосы

Прямые пряди с аккуратным пробором делают образ собранным и стильным.

  • Уложите каре или боб с помощью утюжка или жидкого разглаживающего средства.
  • Передние пряди можно убрать за уши — так акцент сместится на черты лица.
  • Чтобы волосы не выглядели плоскими, добавьте объём у корней брашингом или лёгким спреем.

Мальвинка — универсальная классика

Полураспущенные волосы с собранной верхней частью — любимая прическа скандинавских девушек. Она подчёркивает романтичность и оставляет локоны подвижными.

  • Верхнюю часть волос можно собрать в хвостик, жгут или мини-пучок.
  • Чтобы укладка не выглядела слишком строгой, добавьте объёма у корней.
  • Для акцента используйте массивную резинку или мини-крабик — это одна из главных тенденций сезона.

Расслабленные косы

Косы в скандинавском стиле — это не школьная причёска, а стильный аксессуар.

  • Выбирайте простые плетения: французскую косу, "рыбий хвост" или свободные боковые косички.
  • Не затягивайте их слишком сильно: лёгкая растрёпанность придаёт современный вид.
  • Зафиксируйте концы тонкой резинкой или украшенной заколкой.

Главное — лёгкость, естественность и акцент на текстуру. Попробуйте одну из этих укладок этой осенью, и ваши образы будут выглядеть ещё более свежо и модно.

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
