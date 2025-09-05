Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Мода всегда идёт по спирали, и осень 2025-го — яркое тому подтверждение. В этом сезоне на первый план снова выходят сапоги в стиле бохо с широкими отворотами-манжетами — "мушкетёры". Те самые, которые в 2003 году сделала культовыми Кейт Мосс, выйдя в свет в простом чёрном свитере, необработанных джинсах и паре шоколадных сапог с мягким голенищем. Этот ансамбль стал одним из самых узнаваемых уличных образов начала двухтысячных, и теперь он возвращается в новом прочтении.
Эти ботинки сложно спутать с чем-то другим:
В отличие от классических сапог-"труб", мушкетёры всегда выглядят более богемно и непринуждённо. Они одновременно практичные и декоративные — именно это сочетание делает их идеальными для прохладных осенних месяцев.
В 2003-м Кейт Мосс задала тон уличной моде, а спустя годы тренд подхватили ведущие дома. Так, в 2021 году Chanel переосмыслили модель, представив сапоги с контрастной палитрой, а в августовской съёмке 2025-го бренд показал ещё более женственную версию: с оборками из эластичной кожи, лакированным блеском и изящным бантом.
Эта эволюция показывает: "мушкетёры" — не просто архивная мода, а универсальный элемент, который можно адаптировать под разные настроения — от минималистичного бохо до романтичного гламура.
Главное — помнить, что сапоги с манжетами сами по себе акцент. Поэтому верх и аксессуары лучше подбирать лаконичные.
Уточнения
