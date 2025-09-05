Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное

Красивый маникюр давно стал неотъемлемой частью образа, наряду с макияжем и аксессуарами. Но если украшения можно снимать без последствий, то стойкие покрытия для ногтей способны со временем повлиять на их здоровье. Именно поэтому многие задаются вопросом: нужно ли давать ногтям "подышать" и устраивать перерывы между маникюрами?

Дышат ли ногти

Прежде всего стоит развеять миф: ногти не "дышат" в прямом смысле слова. Кислород и питательные вещества они получают из крови через матрикс — зону роста под кожей. Однако термин "отдых для ногтей" используется дерматологами, когда речь идёт о паузе в нанесении покрытий, чтобы пластина могла восстановиться после воздействия гелей, лаков и спиливания.

Когда пора на перерыв

Организм сам подсказывает, если ногтям нужен "отпуск". Обратить внимание стоит на такие признаки:

ногти становятся тонкими, гнутся и слоятся;

исчезает естественный блеск;

появляются белые пятна, желтоватый оттенок или болезненность у кутикулы;

кожа вокруг ногтя краснеет и воспаляется.

Если вы заметили хотя бы один из этих сигналов, стоит на время отказаться от маникюра.

Сколько длится отпуск для ногтей

Единой нормы нет: кому-то хватает двух недель, а кому-то нужны месяцы. Всё зависит от состояния ногтевой пластины и индивидуальных особенностей. Главное правило: возвращаться к маникюру можно только тогда, когда ногти снова становятся плотными, прочными и перестают ломаться.

Вредные и щадящие покрытия

Не все виды маникюра одинаково воздействуют на ногти:

Классический лак считается наиболее безопасным: он легко снимается, но может слегка пересушивать пластину.

считается наиболее безопасным: он легко снимается, но может слегка пересушивать пластину. Гель, акрил и пудры - настоящая нагрузка для ногтей. Они обезвоживают и истончают пластину, а при снятии часто повреждают её. Дополнительно есть риск аллергии и воздействия ультрафиолетовой лампы.

Самым травмирующим этапом остаётся именно снятие покрытия, особенно с использованием жёстких фрез.

Опасность обрезного маникюра

Независимо от того, какой способ покрытия вы выбираете, главным риском остаётся агрессивное удаление кутикулы. Она играет роль барьера, защищающего матрикс ногтя от проникновения бактерий и грибков. Когда кутикулу срезают ножницами или разрушают агрессивными средствами, риск воспалений и инфекций возрастает. Безопасная альтернатива — аккуратное отодвигание кутикулы.

Чем заняться во время паузы

Период без маникюра стоит посвятить восстановлению ногтей. Это не означает отказ от ухода, наоборот — внимание к рукам должно стать ещё более тщательным:

ежедневно наносите масло для кутикулы;

используйте увлажняющий крем с церамидами или мочевиной после мытья рук;

держите ногти короткими, чтобы снизить риск поломки;

надевайте перчатки при уборке и мытье посуды;

добавьте в рацион продукты, богатые белком, железом и витаминами группы B.

Когда нужно идти к врачу

Иногда проблемы с ногтями требуют не только ухода, но и профессиональной помощи. Срочно обращайтесь к дерматологу, если:

появилась тёмная вертикальная полоса на ногте (это может быть признаком меланомы);

ноготь приобрёл жёлто-зелёный оттенок, появился гной, сильная боль или отёк (возможна инфекция).

При правильном уходе и внимательном отношении к сигналам организма ваши ногти будут выглядеть ухоженными и здоровыми в любом возрасте.

