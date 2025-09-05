Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное

Красивый маникюр давно стал неотъемлемой частью образа, наряду с макияжем и аксессуарами. Но если украшения можно снимать без последствий, то стойкие покрытия для ногтей способны со временем повлиять на их здоровье. Именно поэтому многие задаются вопросом: нужно ли давать ногтям "подышать" и устраивать перерывы между маникюрами?
Прежде всего стоит развеять миф: ногти не "дышат" в прямом смысле слова. Кислород и питательные вещества они получают из крови через матрикс — зону роста под кожей. Однако термин "отдых для ногтей" используется дерматологами, когда речь идёт о паузе в нанесении покрытий, чтобы пластина могла восстановиться после воздействия гелей, лаков и спиливания.
Организм сам подсказывает, если ногтям нужен "отпуск". Обратить внимание стоит на такие признаки:
Если вы заметили хотя бы один из этих сигналов, стоит на время отказаться от маникюра.
Единой нормы нет: кому-то хватает двух недель, а кому-то нужны месяцы. Всё зависит от состояния ногтевой пластины и индивидуальных особенностей. Главное правило: возвращаться к маникюру можно только тогда, когда ногти снова становятся плотными, прочными и перестают ломаться.
Не все виды маникюра одинаково воздействуют на ногти:
Самым травмирующим этапом остаётся именно снятие покрытия, особенно с использованием жёстких фрез.
Независимо от того, какой способ покрытия вы выбираете, главным риском остаётся агрессивное удаление кутикулы. Она играет роль барьера, защищающего матрикс ногтя от проникновения бактерий и грибков. Когда кутикулу срезают ножницами или разрушают агрессивными средствами, риск воспалений и инфекций возрастает. Безопасная альтернатива — аккуратное отодвигание кутикулы.
Период без маникюра стоит посвятить восстановлению ногтей. Это не означает отказ от ухода, наоборот — внимание к рукам должно стать ещё более тщательным:
Иногда проблемы с ногтями требуют не только ухода, но и профессиональной помощи. Срочно обращайтесь к дерматологу, если:
При правильном уходе и внимательном отношении к сигналам организма ваши ногти будут выглядеть ухоженными и здоровыми в любом возрасте.
Уточнения
Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
