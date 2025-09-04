Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Мода, как известно, циклична, и бьюти-индустрия — не исключение. Осень 2025 года обещает громкое возвращение тренда, который в 90-е годы свёл с ума весь мир: дуэт выразительного контурного карандаша и сияющего масла для губ. В то время этот приём был почти обязательным для каждой модницы, а сегодня он вновь обрёл популярность, но с современными поправками — ухоженность, лёгкость и акцент на здоровье кожи.

Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

В чём секрет тренда

Главная идея проста:

  • Очерченный контур делает губы визуально более объёмными.
  • Масло или блеск добавляют влажное сияние и ухоженный вид.
  • Вместе эти продукты создают эффект пухлых, сочных губ без уколов и лишних ухищрений.

Современная версия отличается от той, что мы помним по клипам 90-х: линия карандаша может быть заметной, но она должна выглядеть мягкой, а не грубой.

Как повторить образ

  • Шаг 1: возьмите карандаш на тон светлее естественного цвета губ. Аккуратно очертите контур, слегка выходя за его границы. Это приём для лёгкого увеличения объёма.
  • Шаг 2: более тёмным карандашом прорисуйте уголки и центр верхней губы.
  • Шаг 3: нижнюю губу оставьте чуть светлее — это создаст эффект дополнительного объёма.
  • Шаг 4: нанесите масло или блеск. Оно может быть прозрачным, с лёгким оттенком или мерцающими частицами.

Такой приём даёт быстрый результат: губы выглядят более полными и при этом не теряют естественности.

Почему масло важнее, чем кажется

В 90-х женщины часто ограничивались только карандашом и блеском, из-за чего губы нередко пересыхали. Сегодня формулы стали куда более продвинутыми: масла и бальзамы включают пептиды, гиалуроновую кислоту и растительные экстракты. Они не только создают визуальный эффект, но и реально ухаживают за кожей губ.

Особое внимание стоит обратить на корейскую косметику: их тинты и масла славятся стойкостью и насыщенным уходовым составом.

Для вдохновения

Модели и инфлюенсеры уже активно используют этот приём. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показывают, как с помощью мягкой растушёвки и блеска можно добиться по-настоящему естественного и в то же время сексуального эффекта.

Уточнения

Гу́бы — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
