Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций

2:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода, как известно, циклична, и бьюти-индустрия — не исключение. Осень 2025 года обещает громкое возвращение тренда, который в 90-е годы свёл с ума весь мир: дуэт выразительного контурного карандаша и сияющего масла для губ. В то время этот приём был почти обязательным для каждой модницы, а сегодня он вновь обрёл популярность, но с современными поправками — ухоженность, лёгкость и акцент на здоровье кожи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

В чём секрет тренда

Главная идея проста:

Очерченный контур делает губы визуально более объёмными.

Масло или блеск добавляют влажное сияние и ухоженный вид.

Вместе эти продукты создают эффект пухлых, сочных губ без уколов и лишних ухищрений.

Современная версия отличается от той, что мы помним по клипам 90-х: линия карандаша может быть заметной, но она должна выглядеть мягкой, а не грубой.

Как повторить образ

Шаг 1: возьмите карандаш на тон светлее естественного цвета губ. Аккуратно очертите контур, слегка выходя за его границы. Это приём для лёгкого увеличения объёма.

возьмите карандаш на тон светлее естественного цвета губ. Аккуратно очертите контур, слегка выходя за его границы. Это приём для лёгкого увеличения объёма. Шаг 2: более тёмным карандашом прорисуйте уголки и центр верхней губы.

более тёмным карандашом прорисуйте уголки и центр верхней губы. Шаг 3: нижнюю губу оставьте чуть светлее — это создаст эффект дополнительного объёма.

нижнюю губу оставьте чуть светлее — это создаст эффект дополнительного объёма. Шаг 4: нанесите масло или блеск. Оно может быть прозрачным, с лёгким оттенком или мерцающими частицами.

Такой приём даёт быстрый результат: губы выглядят более полными и при этом не теряют естественности.

Почему масло важнее, чем кажется

В 90-х женщины часто ограничивались только карандашом и блеском, из-за чего губы нередко пересыхали. Сегодня формулы стали куда более продвинутыми: масла и бальзамы включают пептиды, гиалуроновую кислоту и растительные экстракты. Они не только создают визуальный эффект, но и реально ухаживают за кожей губ.

Особое внимание стоит обратить на корейскую косметику: их тинты и масла славятся стойкостью и насыщенным уходовым составом.

Для вдохновения

Модели и инфлюенсеры уже активно используют этот приём. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показывают, как с помощью мягкой растушёвки и блеска можно добиться по-настоящему естественного и в то же время сексуального эффекта.

Уточнения

Гу́бы — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

