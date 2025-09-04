Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций

Мода, как известно, циклична, и бьюти-индустрия — не исключение. Осень 2025 года обещает громкое возвращение тренда, который в 90-е годы свёл с ума весь мир: дуэт выразительного контурного карандаша и сияющего масла для губ. В то время этот приём был почти обязательным для каждой модницы, а сегодня он вновь обрёл популярность, но с современными поправками — ухоженность, лёгкость и акцент на здоровье кожи.
Современная версия отличается от той, что мы помним по клипам 90-х: линия карандаша может быть заметной, но она должна выглядеть мягкой, а не грубой.
Такой приём даёт быстрый результат: губы выглядят более полными и при этом не теряют естественности.
В 90-х женщины часто ограничивались только карандашом и блеском, из-за чего губы нередко пересыхали. Сегодня формулы стали куда более продвинутыми: масла и бальзамы включают пептиды, гиалуроновую кислоту и растительные экстракты. Они не только создают визуальный эффект, но и реально ухаживают за кожей губ.
Особое внимание стоит обратить на корейскую косметику: их тинты и масла славятся стойкостью и насыщенным уходовым составом.
Модели и инфлюенсеры уже активно используют этот приём. Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показывают, как с помощью мягкой растушёвки и блеска можно добиться по-настоящему естественного и в то же время сексуального эффекта.
Уточнения
Гу́бы — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
