Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд
Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями

Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Миди-юбка — тот самый компромисс между мини и макси, который годами остаётся в модных списках, но при этом часто вызывает сомнения. Многие считают, что такая длина визуально "режет" силуэт. Секрет в том, чтобы правильно выбрать её пропорции: юбка должна заканчиваться либо чуть выше середины голени, либо ниже — тогда образ получится гармоничным.

Женщина в миди-юбке — осенний уличный стиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в миди-юбке — осенний уличный стиль

Этой осенью миди уверенно возвращается в гардеробы и предлагает десятки вариаций: от классического "карандаша" до дерзких многослойных комбинаций. Вот пять рабочих идей, которые помогут вам носить её стильно и современно.

Игра с текстурами

Монохром в стиле Hermes или более доступные версии из масс-маркета — текстурные сочетания остаются в моде. Секрет образа в том, чтобы комбинировать материалы разной фактуры:

  • юбка из хлопка или шёлка;
  • вязаный пуловер крупной вязки;
  • стёганое пальто или косуха;
  • сапоги с острым носом и высокий каблук.

Такой приём делает образ более выразительным, даже если цветовая палитра максимально спокойная.

Шерсть — основа сезона

Осень — время уютных фактур, и шерстяная миди-юбка становится одной из лучших инвестиций. Обтягивающая модель подчеркнёт силуэт и добавит женственности.

Идеальный сет:

  • шерстяная юбка миди;
  • белая базовая рубашка;
  • кардиган или жакет в тон.

Получается универсальный аутфит, который одинаково хорошо работает и в офисе, и на встрече с подругами.

Многослойность с характером

Многослойность снова в тренде, но с одним правилом: верхние слои должны быть свободнее нижних. В случае с юбкой миди это можно обыграть так:

  • юбка средней длины;
  • асимметричная баска или шифоновая накидка;
  • блуза с акцентными рукавами.

Такой образ выглядит необычно, но при этом не перегружает фигуру.

Юбка-карандаш

Офискор остаётся на пике популярности, и миди-карандаш — его главный элемент. Эта модель делает фигуру стройнее и визуально вытягивает силуэт.

Что выбрать этой осенью:

  • кожаный карандаш для прохладных дней;
  • плотный атлас для тёплой погоды;
  • костюмную ткань в качестве альтернативы брюкам;
  • замшу и трикотаж — фавориты нового сезона.

Комбо с брюками или джинсами

Да-да, в двухтысячных это уже было, и тренд снова вернулся. Юбка поверх брюк или джинсов — смелый приём, который смотрится свежо и дерзко.

Формула образа:

  • юбка миди;
  • прямые джинсы или брюки;
  • казаки;
  • кожаный бомбер или рабочая куртка.

Такой микс точно не останется незамеченным и добавит вашему гардеробу авангардного настроения.

Главное — учитывать пропорции и играть с фактурами, не забывая о деталях. В правильной комбинации эта длина работает на вас, подчёркивает женственность и дарит ощущение свободы.

Уточнения

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.