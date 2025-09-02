Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр — важная часть стиля, но за блестящим покрытием часто скрываются проблемы. Ногти не дышат, однако им нужен перерыв: отказ от гель-лака, акрила и частых походов в салон помогает восстановить структуру и здоровье.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Сигналы, что ногтям пора отдыхать

Наше тело умеет подавать звоночки, и ногти не исключение. Если они стали тонкими, ломкими, потеряли блеск или покрылись пятнами — это тревожный знак. Воспалённая кутикула тоже говорит о том, что пора дать пластине восстановиться.

Сколько длится пауза

Точного срока нет. Иногда хватает пары недель, а иногда нужны месяцы. Главный ориентир — когда ноготь снова крепкий, без слоек и болезненности.

Насколько вредны разные покрытия

Классический лак относительно щадящий, но тоже сушит ноготь. А вот гели, акрил и пудры серьёзнее: они обезвоживают пластину, могут вызывать аллергию, а УФ-лампа и агрессивное спиливание при снятии только усугубляют ситуацию.

Особенно опасна обрезка кутикулы. Эти маленькие полоски кожи защищают матрикс от бактерий и грибков. Их грубое удаление открывает ворота для инфекций. Проси мастера только аккуратно отодвинуть кутикулу.

Чем заняться в "отпуске"

Пока ногти восстанавливаются, важно заботиться о них:

  • ежедневно наносить масло на кутикулу;
  • увлажнять руки кремом с церамидами или мочевиной;
  • держать ногти короткими, чтобы они не ломались;
  • работать по дому только в перчатках;
  • добавлять в рацион белок, витамины группы B и железо.

Когда нужна помощь врача

Большинство проблем решаемы дома, но есть исключения. Тёмные полосы на ногтях могут указывать на меланому, а жёлто-зелёный оттенок, боль и гной — на серьёзную инфекцию. В этих случаях лучше не откладывать визит к дерматологу.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
