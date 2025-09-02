Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат

Маникюр — важная часть стиля, но за блестящим покрытием часто скрываются проблемы. Ногти не дышат, однако им нужен перерыв: отказ от гель-лака, акрила и частых походов в салон помогает восстановить структуру и здоровье.

Сигналы, что ногтям пора отдыхать

Наше тело умеет подавать звоночки, и ногти не исключение. Если они стали тонкими, ломкими, потеряли блеск или покрылись пятнами — это тревожный знак. Воспалённая кутикула тоже говорит о том, что пора дать пластине восстановиться.

Сколько длится пауза

Точного срока нет. Иногда хватает пары недель, а иногда нужны месяцы. Главный ориентир — когда ноготь снова крепкий, без слоек и болезненности.

Насколько вредны разные покрытия

Классический лак относительно щадящий, но тоже сушит ноготь. А вот гели, акрил и пудры серьёзнее: они обезвоживают пластину, могут вызывать аллергию, а УФ-лампа и агрессивное спиливание при снятии только усугубляют ситуацию.

Особенно опасна обрезка кутикулы. Эти маленькие полоски кожи защищают матрикс от бактерий и грибков. Их грубое удаление открывает ворота для инфекций. Проси мастера только аккуратно отодвинуть кутикулу.

Чем заняться в "отпуске"

Пока ногти восстанавливаются, важно заботиться о них:

ежедневно наносить масло на кутикулу;

увлажнять руки кремом с церамидами или мочевиной;

держать ногти короткими, чтобы они не ломались;

работать по дому только в перчатках;

добавлять в рацион белок, витамины группы B и железо.

Когда нужна помощь врача

Большинство проблем решаемы дома, но есть исключения. Тёмные полосы на ногтях могут указывать на меланому, а жёлто-зелёный оттенок, боль и гной — на серьёзную инфекцию. В этих случаях лучше не откладывать визит к дерматологу.

