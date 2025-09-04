Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс

Южная Корея уже давно стала не только центром инновационной косметики, но и мировым ориентиром в области макияжа. Миллионы женщин по всему миру вдохновляются корейскими бьюти-трендами, пытаясь разгадать секрет безупречного, но в то же время естественного образа. В чём же кроется магия макияжа, благодаря которой кореянки выглядят свежо и молодо?
Главное правило корейской бьюти-философии: макияж никогда не заменит здоровую кожу. Именно поэтому уход стоит на первом месте. Система многоступенчатого ухода за кожей — от гидрофильного масла и пенки до сывороток и солнцезащитных средств — позволяет свести необходимость в маскирующих продуктах к минимуму.
Кожа в таком случае воспринимается не как холст для толстого слоя косметики, а как самостоятельная часть красоты. Поэтому макияж всегда наносится лёгким слоем, чаще всего при помощи кисти, чтобы сохранить естественное сияние и здоровую текстуру.
В корейском макияже нет места перегруженности. Он строится на принципе "меньше — значит больше":
В результате лицо выглядит ухоженным, но при этом максимально естественным.
Особое внимание в макияже уделяется тому, что в Европе долго считалось недостатком, — припухлости под глазами. Кореянки называют её эгьё саль и считают признаком молодости.
Чтобы подчеркнуть эту зону, используют осветляющие тени или светлый карандаш. Линия проводится вдоль нижнего века, и глаза сразу кажутся больше, а взгляд — мягче и дружелюбнее. Это приём, который легко повторить и в домашних условиях.
В отличие от западного тренда на идеально очерченные губы, корейский макияж давно сделал выбор в пользу мягкости. Популярен эффект "размазанных губ", создающий впечатление лёгкой небрежности.
В обоих случаях создаётся эффект естественного выцветания, будто помада немного стерлась в течение дня. Дополнительный блеск или тинт усиливают натуральность образа.
Кореянки умеют подчеркнуть черты лица, не пряча их за косметикой. Их макияж не кричит, а "шепчет" о естественной красоте. В этом и заключается секрет привлекательности: легкость, ухоженность и внимание к деталям.
Уточнения
Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
