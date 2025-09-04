Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс

Южная Корея уже давно стала не только центром инновационной косметики, но и мировым ориентиром в области макияжа. Миллионы женщин по всему миру вдохновляются корейскими бьюти-трендами, пытаясь разгадать секрет безупречного, но в то же время естественного образа. В чём же кроется магия макияжа, благодаря которой кореянки выглядят свежо и молодо?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корейская девушка с естественным сияющим макияжем

Уход как основа красоты

Главное правило корейской бьюти-философии: макияж никогда не заменит здоровую кожу. Именно поэтому уход стоит на первом месте. Система многоступенчатого ухода за кожей — от гидрофильного масла и пенки до сывороток и солнцезащитных средств — позволяет свести необходимость в маскирующих продуктах к минимуму.

Кожа в таком случае воспринимается не как холст для толстого слоя косметики, а как самостоятельная часть красоты. Поэтому макияж всегда наносится лёгким слоем, чаще всего при помощи кисти, чтобы сохранить естественное сияние и здоровую текстуру.

Минимализм в макияже

В корейском макияже нет места перегруженности. Он строится на принципе "меньше — значит больше":

тон наносится тончайшим слоем, создавая эффект "стеклянной кожи";

консилер используется лишь точечно, а не сплошным слоем;

румяна и хайлайтер добавляют коже лёгкое сияние, а не маску.

В результате лицо выглядит ухоженным, но при этом максимально естественным.

Эгьё саль — очаровательная "недосказанность"

Особое внимание в макияже уделяется тому, что в Европе долго считалось недостатком, — припухлости под глазами. Кореянки называют её эгьё саль и считают признаком молодости.

Чтобы подчеркнуть эту зону, используют осветляющие тени или светлый карандаш. Линия проводится вдоль нижнего века, и глаза сразу кажутся больше, а взгляд — мягче и дружелюбнее. Это приём, который легко повторить и в домашних условиях.

Губы без строгих контуров

В отличие от западного тренда на идеально очерченные губы, корейский макияж давно сделал выбор в пользу мягкости. Популярен эффект "размазанных губ", создающий впечатление лёгкой небрежности.

Есть два варианта такого макияжа:

помада наносится на центр губ, а затем растушёвывается пальцами к краям;

контур обводится карандашом, после чего линия растягивается внутрь кисточкой или пальцами.

В обоих случаях создаётся эффект естественного выцветания, будто помада немного стерлась в течение дня. Дополнительный блеск или тинт усиливают натуральность образа.

Макияж как продолжение индивидуальности

Кореянки умеют подчеркнуть черты лица, не пряча их за косметикой. Их макияж не кричит, а "шепчет" о естественной красоте. В этом и заключается секрет привлекательности: легкость, ухоженность и внимание к деталям.

