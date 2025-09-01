Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет

Миф о том, что жирную кожу не нужно увлажнять — давно устарел. На самом деле, избыточное выделение себума часто вызвано… обезвоживанием. Организм пытается компенсировать недостаток влаги, и в итоге вы получаете ещё больше жирного блеска и воспалений.
Многие боятся «перегрузить» кожу и отказываются от кремов. В результате она пересыхает, становится чувствительной и ещё более жирной. Даже если вы используете кислотные средства или лечебные продукты от акне — завершать уход увлажнением необходимо.
Плотные кремы, масла и силиконистые базы могут закупоривать поры. Жирной коже подходят лёгкие гелевые и флюидные текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, цинком и пантенолом.
Обратите внимание на наличие спиртов, комедогенных компонентов и отдушек. Эти вещества могут спровоцировать воспаления. Выбирайте средства с пометкой «non-comedogenic» и «oil-free».
Жирной коже важно чередовать средства. Утром — лёгкий матирующий крем, вечером — более питательный, но не забивающий поры. Не стоит дублировать дневной уход на ночь.
Правильное увлажнение — это не враг жирной кожи, а её лучший союзник. Начните с базовых правил, и вы удивитесь, как быстро кожа обретёт здоровый баланс.
