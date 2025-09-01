Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет

Миф о том, что жирную кожу не нужно увлажнять — давно устарел. На самом деле, избыточное выделение себума часто вызвано… обезвоживанием. Организм пытается компенсировать недостаток влаги, и в итоге вы получаете ещё больше жирного блеска и воспалений.

Ошибка №1: Полный отказ от увлажняющего крема

Многие боятся «перегрузить» кожу и отказываются от кремов. В результате она пересыхает, становится чувствительной и ещё более жирной. Даже если вы используете кислотные средства или лечебные продукты от акне — завершать уход увлажнением необходимо.

Ошибка №2: Выбор слишком тяжёлых текстур

Плотные кремы, масла и силиконистые базы могут закупоривать поры. Жирной коже подходят лёгкие гелевые и флюидные текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, цинком и пантенолом.

Ошибка №3: Игнорирование состава

Обратите внимание на наличие спиртов, комедогенных компонентов и отдушек. Эти вещества могут спровоцировать воспаления. Выбирайте средства с пометкой «non-comedogenic» и «oil-free».

Ошибка №4: Один и тот же крем — день и ночь

Жирной коже важно чередовать средства. Утром — лёгкий матирующий крем, вечером — более питательный, но не забивающий поры. Не стоит дублировать дневной уход на ночь.

Как правильно увлажнять жирную кожу

Используйте термальную воду или тоник без спирта перед нанесением крема.

Наносите увлажнение на влажную кожу — так она удержит больше влаги.

Раз в неделю делайте маску с алоэ или зелёным чаем.

Не бойтесь сывороток — главное, чтобы они были лёгкими и некомедогенными.

Правильное увлажнение — это не враг жирной кожи, а её лучший союзник. Начните с базовых правил, и вы удивитесь, как быстро кожа обретёт здоровый баланс.

