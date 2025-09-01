Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Миф о том, что жирную кожу не нужно увлажнять — давно устарел. На самом деле, избыточное выделение себума часто вызвано… обезвоживанием. Организм пытается компенсировать недостаток влаги, и в итоге вы получаете ещё больше жирного блеска и воспалений.

Девушка с естественным макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с естественным макияжем

Ошибка №1: Полный отказ от увлажняющего крема

Многие боятся «перегрузить» кожу и отказываются от кремов. В результате она пересыхает, становится чувствительной и ещё более жирной. Даже если вы используете кислотные средства или лечебные продукты от акне — завершать уход увлажнением необходимо.

Ошибка №2: Выбор слишком тяжёлых текстур

Плотные кремы, масла и силиконистые базы могут закупоривать поры. Жирной коже подходят лёгкие гелевые и флюидные текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, цинком и пантенолом.

Ошибка №3: Игнорирование состава

Обратите внимание на наличие спиртов, комедогенных компонентов и отдушек. Эти вещества могут спровоцировать воспаления. Выбирайте средства с пометкой «non-comedogenic» и «oil-free».

Ошибка №4: Один и тот же крем — день и ночь

Жирной коже важно чередовать средства. Утром — лёгкий матирующий крем, вечером — более питательный, но не забивающий поры. Не стоит дублировать дневной уход на ночь.

Как правильно увлажнять жирную кожу

  • Используйте термальную воду или тоник без спирта перед нанесением крема.
  • Наносите увлажнение на влажную кожу — так она удержит больше влаги.
  • Раз в неделю делайте маску с алоэ или зелёным чаем.
  • Не бойтесь сывороток — главное, чтобы они были лёгкими и некомедогенными.

Правильное увлажнение — это не враг жирной кожи, а её лучший союзник. Начните с базовых правил, и вы удивитесь, как быстро кожа обретёт здоровый баланс.

Ко́жа — орган.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
