Пять шагов, которые превратят осень в сезон сияющей кожи

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Осень всегда приходит внезапно: еще вчера солнце, а уже сегодня — сухой ветер, перепады температур и батареи. В это время кожа особенно нуждается в заботе. Лето оставляет после себя следы в виде сухости, тусклого тона и пигментации, а осень требует плавной перестройки ухода. Лови 5 простых шагов, которые помогут коже пережить переход без стресса.

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей
  1. Мягкое очищение
    Смена сезона — отличный повод отказаться от агрессивных гелей и средств с кислотами. Теперь на помощь приходят кремовые текстуры и масла: они бережно убирают остатки SPF и загрязнений, не повреждая защитный барьер. Главное правило — прохладная вода даже в холодные вечера. Горячая способна усилить покраснение и вызвать стянутость.
  2. Увлажнение зоны вокруг глаз
    Именно эта область первой реагирует на межсезонье. Отечность, темные круги, ощущение усталости — частые спутники осени. В рутину стоит вернуть питательные формулы с антиоксидантами и активными компонентами против тусклости. Вечером добавь патчи или гелевые маски — идеальный вариант для уютного домашнего ухода.
  3. Борьба с пигментацией
    После солнца на коже нередко остаются следы. Чтобы выровнять тон, введи мягкие осветляющие сыворотки с ниацинамидом, кислотами или растительными экстрактами. Отличное дополнение — легкий пилинг раз в неделю. Осенью кожа охотно обновляется, и первые результаты заметны уже через пару недель.
  4. Питательный крем
    Если летом хватало легкого увлажнения, то теперь коже требуется больше питания. Особенно страдают щеки и зона вокруг губ. Днем выбирай антиоксиданты, вечером — восстанавливающие формулы. Не забудь про шею — она быстрее всего реагирует на холод шелушением и дискомфортом.
  5. SPF — круглый год
    Облачность не спасает от ультрафиолета. Даже осенью защита обязательна, особенно если в уходе есть кислоты или ретиноиды. Сегодня удобно пользоваться не только кремами, но и стиками, спреями или пудрой — легко обновлять в течение дня, не трогая макияж.

Эти простые шаги помогут коже встретить новый сезон здоровой, сияющей и защищенной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
