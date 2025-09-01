Лифтинг за 5 минут: макияжные приёмы, которые стирают годы

С возрастом кожа теряет объем и упругость — выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты постепенно замедляется. Современные косметические процедуры дают потрясающие результаты, но есть и другие способы вернуть лицу свежесть. Иногда достаточно пары хитрых приёмов макияжа, чтобы выглядеть моложе и свежее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Визажист

Румяна и хайлайтер

Визажист Сэнди Линтер советует наносить румяна на верхнюю часть скул и мягко растушёвывать по всей их линии. Она отмечает, что лёгкое свечение обязательно: лучше выбирать кремовые текстуры с естественным оттенком и наносить круговыми движениями. Хайлайтер, по её словам, работает ещё лучше, если использовать его на висках и чуть выше скул, а сверху слегка припудрить румянами того же оттенка. Такой приём помогает визуально "поднять" лицо и победить силу притяжения.

Трюк с розовым корректором

Бьюти-эксперт Эрика Тейлор уверена: правильно подобранный розовый или персиковый корректор способен сотворить "мини-лифтинг". Наносите средство на внутренние и внешние уголки глаз, слегка ведя его под скулы. Растушёвывать лучше влажным спонжем или подушечками пальцев. Такой приём высветляет тёмные зоны и делает лицо заметно более открытым и свежим.

Nano-contouring

Аманда Хилл предпочитает точечный контуринг — nano-contouring. Она рекомендует использовать небольшие кисти и кремовые продукты с холодным подтоном. Лёгкая, почти невидимая тень в местах потери объёма создаёт иллюзию более упругой и молодой кожи.

Брови и ресницы

По словам Сэнди Линтер, форма бровей тоже играет огромную роль. Если сделать изгиб чуть шире, лицо будет выглядеть мягче и "поднятым". Дополнить эффект можно накладными ресницами в уголках глаз — этот приём визуально расширяет лицо и делает взгляд выразительнее.

Эти простые, но продуманные шаги помогают вернуть лицу свежесть и объём без сложных процедур.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

