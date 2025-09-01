Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это вино медленно убивает даже в малых дозах: скрытая угроза оказалась ближе, чем думали
Меньше работаешь — лучше живёшь? Нидерланды доказали это
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода
Тяжелобольной актер в чёрном списке: за что Роман Попов попал в Миротворец*
Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа

Лифтинг за 5 минут: макияжные приёмы, которые стирают годы

2:13
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет объем и упругость — выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты постепенно замедляется. Современные косметические процедуры дают потрясающие результаты, но есть и другие способы вернуть лицу свежесть. Иногда достаточно пары хитрых приёмов макияжа, чтобы выглядеть моложе и свежее.

Визажист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Визажист

Румяна и хайлайтер

Визажист Сэнди Линтер советует наносить румяна на верхнюю часть скул и мягко растушёвывать по всей их линии. Она отмечает, что лёгкое свечение обязательно: лучше выбирать кремовые текстуры с естественным оттенком и наносить круговыми движениями. Хайлайтер, по её словам, работает ещё лучше, если использовать его на висках и чуть выше скул, а сверху слегка припудрить румянами того же оттенка. Такой приём помогает визуально "поднять" лицо и победить силу притяжения.

Трюк с розовым корректором

Бьюти-эксперт Эрика Тейлор уверена: правильно подобранный розовый или персиковый корректор способен сотворить "мини-лифтинг". Наносите средство на внутренние и внешние уголки глаз, слегка ведя его под скулы. Растушёвывать лучше влажным спонжем или подушечками пальцев. Такой приём высветляет тёмные зоны и делает лицо заметно более открытым и свежим.

Nano-contouring

Аманда Хилл предпочитает точечный контуринг — nano-contouring. Она рекомендует использовать небольшие кисти и кремовые продукты с холодным подтоном. Лёгкая, почти невидимая тень в местах потери объёма создаёт иллюзию более упругой и молодой кожи.

Брови и ресницы

По словам Сэнди Линтер, форма бровей тоже играет огромную роль. Если сделать изгиб чуть шире, лицо будет выглядеть мягче и "поднятым". Дополнить эффект можно накладными ресницами в уголках глаз — этот приём визуально расширяет лицо и делает взгляд выразительнее.

Эти простые, но продуманные шаги помогают вернуть лицу свежесть и объём без сложных процедур.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Тяжелобольной актер в чёрном списке: за что Роман Попов попал в Миротворец*
Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода
Дочь Борисовой рассказала о совместной краже с матерью в турецком отеле: что произошло
Туристы теряются в 1200 комнатах: королевский дворец в Италии поражает масштабом и роскошью
В США оценили последствия уничтожения установки ВСУ Нептун российским Искандером-М
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.