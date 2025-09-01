Курс на создание умных тканей и поддержку локальных брендов: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit

7:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия моды стала мощным драйвером экономического развития. Она стимулирует рост смежных отраслей — от традиционного текстильного производства и логистики до передовых цифровых технологий и креативных индустрий.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации

Как сохранить уникальность бренда в эпоху глобализации, какие шаги могут предпринять страны БРИКС+ для развития индустрии моды, а также какую поддержку оказывает правительство для развития локальных брендов. Об этом говорили участники пленарной сессии "Мода 360°. Развитие сопутствующих отраслей производства", в рамках BRICS+ Fashion Summit, который стартовал 28 августа в "Зарядье". Мероприятие объединило ключевых игроков мировой индустрии моды, представителей легкой промышленности, экспертов, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных стран мира.

В ходе пленарной сессии отмечена успешная адаптация российских текстильных фабрик к современным требованиям. Применяются инновационные разработки в производстве востребованных в современных условиях нетканых материалов, синтетических тканей, мембран. В проработке находится ряд сырьевых проектов легкой промышленности, которым будет оказана поддержка, в том числе в части продвижения на внешних рынках.

За 2024 год инвестиции в российский текстильный ретейл выросли почти в 5 раз. Общий доход от продаж текстильных ретейлеров, вошедших в мониторинг AnalyticResearchGroup, за 2024 год превысил 57 млрд руб. Среди самых активных — компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

В целом же объем модного рынка России, по итогам прошлого года, превысил 4 трлн руб, отметили в ходе сессии "Мода 360°. Развитие сопутствующих отраслей производства" со ссылкой на данные Ozon.

По данным консалтинговой компании "НЭО", отечественной моде доверяет более 76% россиян, и главные торговые центры страны тому доказательство. Все больше продукции брендов-резидентов Московской недели моды теперь можно купить не только на маркетплейсах, но и в магазинах.

Страны БРИКС+, представители которых сегодня собрались в Москве, являются основным локомотивом развития отрасли. Около 57% всех тканей на планете производится в Китае. Индия обеспечивает примерно 17% мирового производства. Тройку лидеров замыкает Бангладеш — 6%. Страны БРИКС научились поднимать свои экономики на локальных брендах. Бразилия и ЮАР используют моду как инструмент мягкой силы, а fashion-кластеры в Индии и Китае вносят весомый вклад в ВВП, что подтвердил участник из Китая Ян Цзянь, председатель Китайской ассоциации моды.

"За последние 5 лет рынок модных изделий вырос более чем в 2 раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд рублей. В пересчете в штуки это порядка 1 млрд различных модных изделий. По прогнозам тех же экспертов, мы будем расти в коридоре от 5% до 7% ежегодно в перспективе до 2036 года", — Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Кроме того, глава Минпромторга России отметил рост оборота розничной торговли и подробно рассказал о мерах поддержки, оказываемых государством в этом направлении. В данном ключе, отмечена плодотворная работа регионов по объединению представителей индустрии, созданию центров моды, организации отраслевых мероприятий. Всего в отрасли легкой промышленности насчитывается 11 действующих кластеров.

Среди приоритетных направлений для экспорта Антон Алиханов отметил ряд имеющихся возможностей для поставок производителям из стран БРИКС, подчеркивая важность выстраивания долгосрочных экономических отношений с ключевыми игроками: Китаем и Индией.

Представители стран БРИКС+ отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей, чей срок годности заметно выше. Россия в этом плане также не отстает. Наши исследователи создают так называемые "умные ткани" — термохромные и самоочищающиеся. Например, разработанные в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. А в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта функционирует лаборатория умного текстиля.

"Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка — особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех", — отметила Наталья Попова, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики".

В целом участники BRICS+ Fashion Summit подтвердили растущий тренд на устойчивое развитие в индустрии. Активным участником развития "зеленых технологий" в текстильном производстве считается Турция, это также подтвердил в ходе саммита Джем Алтан, президент Международной федерации одежды.

"Для меня большая честь уже в третий раз приехать в Москву на BRICS+ Fashion Summit. Благодаря этому форуму я обрел множество новых друзей и вижу, как все больше специалистов модной индустрии со всего мира стремятся принять в нем участие. BRICS+ Fashion Summit стал важной площадкой для профессионального общения и развития международного сотрудничества. Желаю саммиту дальнейшего роста и процветания", — рассказал Ян Цзянь, исполнительный председатель совета директоров Китайской ассоциации моды.

По данным McKinsey & Company, к 2030 году доля "зеленых" технологий в текстильной промышленности может достичь 40%. Среди перспективных направлений — смарт-текстиль, ткани с интегрированными электронными компонентами. В этом направлении могут возникнуть совместные проекты между странами БРИКС+, с таким выводом согласились участники сессии.

BRICS+ Fashion Summit проходит с 28 по 30 августа. Модный деловой форум собрал представителей более чем из 65 стран. В их числе не только страны БРИКС — Китай, Индия, ОАЭ, Египет, но и Испания, Италия, США, Малайзия, а также страны Африки и Латинской Америки. Всего более 200 участников.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

BRICS+ Fashion Summit: