Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт из 70-х взорвал соцсети: зачем блины резали соломкой и добавляли в бульон
Топ необычных видов спорта: как игры детства и средневековые турниры превратились в шоу
Блог как новая визитка: почему работодатели обращают на него внимание
Тройное очищение работает тихо — но запускает скрытый ресурс красоты
Цены пляшут под собственную дудку: лето 2025 года окончательно разорвало рынок новостроек на куски
Фанаты ликуют! Звезда Гарри Поттера повторит свою роль в новом сериале HBO
Врачи бьют тревогу: статины могут вызвать неожиданные последствия
Отключение Estlink 1: Финляндия и Эстония в энергетическом тумане — чего ждать потребителям
Менять АЗС реже — ездить дальше: стабильная заправка выравнивает расход и пробег

Курс на создание умных тканей и поддержку локальных брендов: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit

7:28
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия моды стала мощным драйвером экономического развития. Она стимулирует рост смежных отраслей — от традиционного текстильного производства и логистики до передовых цифровых технологий и креативных индустрий.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации

Как сохранить уникальность бренда в эпоху глобализации, какие шаги могут предпринять страны БРИКС+ для развития индустрии моды, а также какую поддержку оказывает правительство для развития локальных брендов. Об этом говорили участники пленарной сессии "Мода 360°. Развитие сопутствующих отраслей производства", в рамках BRICS+ Fashion Summit, который стартовал 28 августа в "Зарядье". Мероприятие объединило ключевых игроков мировой индустрии моды, представителей легкой промышленности, экспертов, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных стран мира.

В ходе пленарной сессии отмечена успешная адаптация российских текстильных фабрик к современным требованиям. Применяются инновационные разработки в производстве востребованных в современных условиях нетканых материалов, синтетических тканей, мембран. В проработке находится ряд сырьевых проектов легкой промышленности, которым будет оказана поддержка, в том числе в части продвижения на внешних рынках.

За 2024 год инвестиции в российский текстильный ретейл выросли почти в 5 раз. Общий доход от продаж текстильных ретейлеров, вошедших в мониторинг AnalyticResearchGroup, за 2024 год превысил 57 млрд руб. Среди самых активных — компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

В целом же объем модного рынка России, по итогам прошлого года, превысил 4 трлн руб, отметили в ходе сессии "Мода 360°. Развитие сопутствующих отраслей производства" со ссылкой на данные Ozon.

По данным консалтинговой компании "НЭО", отечественной моде доверяет более 76% россиян, и главные торговые центры страны тому доказательство. Все больше продукции брендов-резидентов Московской недели моды теперь можно купить не только на маркетплейсах, но и в магазинах.

Страны БРИКС+, представители которых сегодня собрались в Москве, являются основным локомотивом развития отрасли. Около 57% всех тканей на планете производится в Китае. Индия обеспечивает примерно 17% мирового производства. Тройку лидеров замыкает Бангладеш — 6%. Страны БРИКС научились поднимать свои экономики на локальных брендах. Бразилия и ЮАР используют моду как инструмент мягкой силы, а fashion-кластеры в Индии и Китае вносят весомый вклад в ВВП, что подтвердил участник из Китая Ян Цзянь, председатель Китайской ассоциации моды.

"За последние 5 лет рынок модных изделий вырос более чем в 2 раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд рублей. В пересчете в штуки это порядка 1 млрд различных модных изделий. По прогнозам тех же экспертов, мы будем расти в коридоре от 5% до 7% ежегодно в перспективе до 2036 года", — Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Кроме того, глава Минпромторга России отметил рост оборота розничной торговли и подробно рассказал о мерах поддержки, оказываемых государством в этом направлении. В данном ключе, отмечена плодотворная работа регионов по объединению представителей индустрии, созданию центров моды, организации отраслевых мероприятий. Всего в отрасли легкой промышленности насчитывается 11 действующих кластеров.

Среди приоритетных направлений для экспорта Антон Алиханов отметил ряд имеющихся возможностей для поставок производителям из стран БРИКС, подчеркивая важность выстраивания долгосрочных экономических отношений с ключевыми игроками: Китаем и Индией.

Представители стран БРИКС+ отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей, чей срок годности заметно выше. Россия в этом плане также не отстает. Наши исследователи создают так называемые "умные ткани" — термохромные и самоочищающиеся. Например, разработанные в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. А в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта функционирует лаборатория умного текстиля.

"Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка — особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех", — отметила Наталья Попова, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики".

В целом участники BRICS+ Fashion Summit подтвердили растущий тренд на устойчивое развитие в индустрии. Активным участником развития "зеленых технологий" в текстильном производстве считается Турция, это также подтвердил в ходе саммита Джем Алтан, президент Международной федерации одежды.

"Для меня большая честь уже в третий раз приехать в Москву на BRICS+ Fashion Summit. Благодаря этому форуму я обрел множество новых друзей и вижу, как все больше специалистов модной индустрии со всего мира стремятся принять в нем участие. BRICS+ Fashion Summit стал важной площадкой для профессионального общения и развития международного сотрудничества. Желаю саммиту дальнейшего роста и процветания", — рассказал Ян Цзянь, исполнительный председатель совета директоров Китайской ассоциации моды.

По данным McKinsey & Company, к 2030 году доля "зеленых" технологий в текстильной промышленности может достичь 40%. Среди перспективных направлений — смарт-текстиль, ткани с интегрированными электронными компонентами. В этом направлении могут возникнуть совместные проекты между странами БРИКС+, с таким выводом согласились участники сессии.

BRICS+ Fashion Summit проходит с 28 по 30 августа. Модный деловой форум собрал представителей более чем из 65 стран. В их числе не только страны БРИКС — Китай, Индия, ОАЭ, Египет, но и Испания, Италия, США, Малайзия, а также страны Африки и Латинской Америки. Всего более 200 участников.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

BRICS+ Fashion Summit:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Последние материалы
Менять АЗС реже — ездить дальше: стабильная заправка выравнивает расход и пробег
Плохой мир лучше войны: Гордон раскрыла причину ухода из скандального дела Товстиков
Война локтей в небе: как выбрать место в самолёте, чтобы лететь с комфортом и без лишних нервов
Три простых шага превратят вашу петунию из зелёного куста в каскад цветов
Серебро викингов всплыло из небытия: шведские археологи раскрыли древний секрет
Чтивофест пошёл не по плану: поклонники Минаева возмущены секретной регистрацией и сорванным выступлением
Всё, что вы знали о реакции собак на музыку, оказалось полной ложью — вот что выяснилось
Кривят лица: Лена Ленина раскрыла, почему женщины в Монако избегают Викторию Боню
Сытный и нежный сырный рамен: простой рецепт, который согреет холодным осенним вечером
Счётчик ещё не крутится, а цифры уже пугают: как сократить расходы на подключение к электросетям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.