Как обмануть гены: хитрый способ оставаться в форме без тренировок — он доступен абсолютно каждому

3:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Физическая активность — важная часть нашей жизни, но не у всех есть возможность и желание уделять ей время. Многие начинают заниматься спортом с энтузиазмом, но со временем регулярность тренировок снижается или вовсе пропадает. Это вызывает чувство вины и плохое настроение из-за невыполненного плана. Однако не стоит отчаиваться: даже если у вас нет времени на ежедневные тренировки, вы можете включить физическую активность в свою повседневную жизнь.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка

Один из способов сделать это — увеличить NEAT (термогенез вне физической активности). NEAT включает в себя все виды деятельности, которые не связаны с целенаправленными упражнениями, но при этом помогают сжигать калории. Это могут быть обычные действия, такие как выгул собаки, уборка, приготовление пищи, выполнение поручений и даже работа по дому, напоминает sportdenik.cz.

Почему NEAT важен?

Наше тело создано для движения, и регулярная активность помогает ему функционировать лучше. Однако современный образ жизни часто предполагает сидячую работу и малоподвижность, что может негативно сказаться на здоровье. Увеличение NEAT может стать более устойчивой альтернативой регулярным тренировкам в спортзале.

Преимущества NEAT

Устойчивость: Включая в свою жизнь естественные виды активности, такие как выгул собаки или ходьба по лестнице, вы создаёте привычку, которую легче поддерживать.

Включая в свою жизнь естественные виды активности, такие как выгул собаки или ходьба по лестнице, вы создаёте привычку, которую легче поддерживать. Экологичность: Увеличение NEAT не требует дополнительных затрат времени или денег, что делает его более доступным для всех.

Увеличение NEAT не требует дополнительных затрат времени или денег, что делает его более доступным для всех. Долгосрочные результаты: Регулярные занятия NEAT могут привести к значительному снижению веса и улучшению общего состояния здоровья.

Как увеличить NEAT?

Не обязательно становиться спортсменом, чтобы повысить уровень NEAT. Вот несколько простых способов добавить движения в свою повседневную жизнь:

Выходите на одну остановку раньше: Если вы ездите на работу на общественном транспорте, выходите на одну остановку раньше и проходите остаток пути пешком. Ходите за покупками пешком: Вместо того чтобы ездить на машине, ходите в магазин несколько раз в неделю. Игнорируйте лифты: Ходите по лестницам вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Используйте любую возможность для движения: Любое действие, не связанное с целенаправленными физическими упражнениями, помогает увеличить NEAT.

Роль питания

Регулярные тренировки — это только часть пути к здоровому телу. Не менее важно сбалансированное питание. Если вы хотите достичь максимального эффекта от увеличения NEAT, обратите внимание на свой рацион:

Избегайте обработанных продуктов.

Сфокусируйтесь на лёгкой и сбалансированной пище.

Подумайте о дефиците калорий, если ваша цель — снижение веса.

Увеличение NEAT — это простой и эффективный способ улучшить своё здоровье и самочувствие. Включив в свою жизнь естественные виды активности и придерживаясь сбалансированного питания, вы сможете достичь долгосрочных результатов без необходимости ежедневно посещать спортзал. Хотя регулярные тренировки также важны, особенно для похудения, увеличение NEAT может стать отличной альтернативой для тех, кто не может или не хочет уделять много времени целенаправленным упражнениям.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



