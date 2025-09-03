Шарф вне времени: как носить вечный аксессуар, чтобы выглядеть модно и стильно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Шарфы — это вечный аксессуар, который никогда не выходит из моды и подходит для любого возраста. Они придают образу элегантность и стиль. Персональный стилист Катержина Чеховска поделилась советами о том, как носить шарфы и на что обратить внимание при их выборе.

Девушка с шелковым шарфом на шее
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с шелковым шарфом на шее

Платок в стиле ретро

Шарфы снова в моде, сочетая классику и современность. Вспомните королеву Елизавету II, которая всегда носила шарфы, подчёркивая свой стиль и элегантность. Другие иконы стиля, такие как Элизабет Тейлор и Джеки Кеннеди, также часто использовали шарфы в своих образах.

Чем отличается современная мода на шарфы от прошлых лет (например, 60-х или 90-х)?

Современная мода на шарфы вдохновлена прошлым, но выглядит более игриво и ярко. Сегодня шарфы — это модный аксессуар, тогда как раньше они часто носили практическую функцию, например, для защиты от солнца или ветра.

Как выбрать подходящий шарф?

Для тёплой погоды выбирайте натуральные материалы, такие как хлопок или шёлк. Размер шарфа зависит от того, как вы хотите его носить. Катержина в разговоре с kupi.cz советует использовать два квадратных шарфа: один размером 54 см, другой — 86 см. Выбирайте цвет, который вам нравится и сочетается с вашим нарядом. Крупные узоры подходят для крупных фигур, а мелкие — для стройных.

Как сочетать шарф с остальным образом?

Шарф должен гармонировать по цвету с вашим нарядом. Например, однотонная блузка и шарф с узором того же цвета создадут стильный образ. Вы также можете подобрать шарф с узором, который перекликается с платьем или топом. Будьте осторожны, сочетая два разных узора.

Как завязать шарф современно?

Сейчас в тренде шарф-бандана, завязанный сзади. Элегантный стиль "бабушка", популяризированный Одри Хепберн, также остаётся популярным: шарф накидывается на голову и завязывается под подбородком. Для более сдержанного образа используйте шарф вместо повязки или оберните его вокруг косы.

Шарфы останутся в моде осенью и зимой

Неделя моды в Копенгагене показала, что шарфы не уйдут из моды с наступлением осени. Вязаные шарфы в стиле коттеджкор, анималистичные принты, классический горошек и однотонные модели будут в тренде.

На подиумах можно было увидеть шёлковые шарфы в горошек, завязанные под подбородком или частично отвёрнутые назад, что добавляло образу ретро-нотку. Преобладали чёрный и белый цвета, а также синий горошек на шоколадно-коричневом фоне.

Для осеннего образа вдохновляйтесь Джеки Кеннеди: используйте шёлковые шарфы вместо летних и не забудьте про большие солнцезащитные очки. Этот образ идеально подойдёт для поездки за город, а повязанный шарф защитит волосы от осеннего ветра.

Не бойтесь экспериментировать с модой. Шарфы снова на пике популярности — попробуйте добавить их в свои образы и создать уникальный стиль.

