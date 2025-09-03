Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каблуки обещают роскошный образ, а дарят боль: хитрый тест поможет распознать опасную пару
Ошибиться легко — переделывать дорого: одна неправильная дверь ставит крест на согласовании перепланировки
Егор Крид выкатил ответные претензии к Мизулиной после скандала в Лужниках
Времена года больше не совпадают: спутники раскрыли тревожный сбой на Земле
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Пурпурные закаты и пустые улицы: этот вулканический остров дарит спокойную атмосферу осенью
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост

Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа

2:49
Моя семья » Красота и стиль

В моде, как и в жизни, ничто не исчезает бесследно. Тренды делают круг и возвращаются тогда, когда мы меньше всего их ждём. Так произошло и с помадами из нулевых: перламутровые текстуры снова становятся главным акцентом в макияже. Если ещё вчера бьюти-мир превозносил матовые покрытия, то осенью 2025-го на первый план выходит сияние, напоминающее о культовой эстетике начала двухтысячных.

Губы с розовой перламутровой помадой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Губы с розовой перламутровой помадой

Почему перламутр снова любимец моды

  • Эффект объёма: деликатный шиммер отражает свет и зрительно делает губы более пухлыми.
  • Современная формула: в отличие от нулевых, когда блеск часто был чрезмерным, новые помады обладают мягкой сатиновой текстурой и мелким сиянием.
  • Универсальность: подходят как для повседневного макияжа, так и для вечернего выхода — всё зависит от выбранного оттенка.

Секрет возвращения тренда прост: перламутровая помада идеально вписывается в эстетику "живой кожи" и естественного сияния, которая сегодня вытесняет тяжёлые матовые покрытия.

Актуальные оттенки осени

Этой осенью стилисты советуют играть с цветами — от деликатных до провокационных.

  • Розовый румянец - должен быть чуть ярче природного тона губ, чтобы не "потеряться" на лице.
  • Полупрозрачный нюд - лёгкий намёк на цвет, который только подчёркивает натуральность.
  • Шоколад с золотым или серебристым отливом - благородный акцент для холодных вечеров.
  • Красный, винный, бордовый - смелый выбор для вечера, особенно в сочетании с чётким контуром.
  • Лавандовый, синий, зелёный - экстравагантный тренд для тех, кто не боится выделяться.

Как наносить перламутровую помаду правильно

Мерцающие текстуры красивы, но коварны: они подчёркивают малейшую сухость и трещинки. Поэтому важно подготовить губы заранее.

  • Скраб: подойдут сахар, мёд или молотый кофе.
  • Увлажнение: питательный бальзам или масло сделают кожу гладкой.
  • Контур: для ярких оттенков — обязателен карандаш, для полупрозрачных можно обойтись без него.
  • Баланс: с сияющими губами макияж глаз и контуринг лучше оставить минимальными.

Макияж как будто после заката

Перламутровая помада особенно эффектно раскрывается в вечернем свете. Она добавляет губам мерцающую глубину и создаёт атмосферу лёгкой театральности, но при этом выглядит современно.

Актуальные показы Chanel и Sandy Liang уже доказали: сияние на губах — это не только дань ностальгии, но и новый код женственности.

Уточнения

Губна́я пома́да - косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Красота и стиль
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа
Пурпурные закаты и пустые улицы: этот вулканический остров дарит спокойную атмосферу осенью
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост
Собаки ненавидят такие прикосновения: один неверный шаг и беды не избежать
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени
Должны очнуться: звезда Отчаянных домохозяек высказалась о войне в секторе Газа
Технология, которая побеждает время: ребёнок из 90-х появился на свет — эмбрион обошёл время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.