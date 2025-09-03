Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа

В моде, как и в жизни, ничто не исчезает бесследно. Тренды делают круг и возвращаются тогда, когда мы меньше всего их ждём. Так произошло и с помадами из нулевых: перламутровые текстуры снова становятся главным акцентом в макияже. Если ещё вчера бьюти-мир превозносил матовые покрытия, то осенью 2025-го на первый план выходит сияние, напоминающее о культовой эстетике начала двухтысячных.

Почему перламутр снова любимец моды

Эффект объёма: деликатный шиммер отражает свет и зрительно делает губы более пухлыми.

деликатный шиммер отражает свет и зрительно делает губы более пухлыми. Современная формула: в отличие от нулевых, когда блеск часто был чрезмерным, новые помады обладают мягкой сатиновой текстурой и мелким сиянием.

в отличие от нулевых, когда блеск часто был чрезмерным, новые помады обладают мягкой сатиновой текстурой и мелким сиянием. Универсальность: подходят как для повседневного макияжа, так и для вечернего выхода — всё зависит от выбранного оттенка.

Секрет возвращения тренда прост: перламутровая помада идеально вписывается в эстетику "живой кожи" и естественного сияния, которая сегодня вытесняет тяжёлые матовые покрытия.

Актуальные оттенки осени

Этой осенью стилисты советуют играть с цветами — от деликатных до провокационных.

Розовый румянец - должен быть чуть ярче природного тона губ, чтобы не "потеряться" на лице.

- должен быть чуть ярче природного тона губ, чтобы не "потеряться" на лице. Полупрозрачный нюд - лёгкий намёк на цвет, который только подчёркивает натуральность.

- лёгкий намёк на цвет, который только подчёркивает натуральность. Шоколад с золотым или серебристым отливом - благородный акцент для холодных вечеров.

- благородный акцент для холодных вечеров. Красный, винный, бордовый - смелый выбор для вечера, особенно в сочетании с чётким контуром.

- смелый выбор для вечера, особенно в сочетании с чётким контуром. Лавандовый, синий, зелёный - экстравагантный тренд для тех, кто не боится выделяться.

Как наносить перламутровую помаду правильно

Мерцающие текстуры красивы, но коварны: они подчёркивают малейшую сухость и трещинки. Поэтому важно подготовить губы заранее.

Скраб: подойдут сахар, мёд или молотый кофе.

подойдут сахар, мёд или молотый кофе. Увлажнение: питательный бальзам или масло сделают кожу гладкой.

питательный бальзам или масло сделают кожу гладкой. Контур: для ярких оттенков — обязателен карандаш, для полупрозрачных можно обойтись без него.

для ярких оттенков — обязателен карандаш, для полупрозрачных можно обойтись без него. Баланс: с сияющими губами макияж глаз и контуринг лучше оставить минимальными.

Макияж как будто после заката

Перламутровая помада особенно эффектно раскрывается в вечернем свете. Она добавляет губам мерцающую глубину и создаёт атмосферу лёгкой театральности, но при этом выглядит современно.

Актуальные показы Chanel и Sandy Liang уже доказали: сияние на губах — это не только дань ностальгии, но и новый код женственности.

