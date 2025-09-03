Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа

В моде, как и в жизни, ничто не исчезает бесследно. Тренды делают круг и возвращаются тогда, когда мы меньше всего их ждём. Так произошло и с помадами из нулевых: перламутровые текстуры снова становятся главным акцентом в макияже. Если ещё вчера бьюти-мир превозносил матовые покрытия, то осенью 2025-го на первый план выходит сияние, напоминающее о культовой эстетике начала двухтысячных.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Губы с розовой перламутровой помадой
Почему перламутр снова любимец моды
Эффект объёма: деликатный шиммер отражает свет и зрительно делает губы более пухлыми.
Современная формула: в отличие от нулевых, когда блеск часто был чрезмерным, новые помады обладают мягкой сатиновой текстурой и мелким сиянием.
Универсальность: подходят как для повседневного макияжа, так и для вечернего выхода — всё зависит от выбранного оттенка.
Секрет возвращения тренда прост: перламутровая помада идеально вписывается в эстетику "живой кожи" и естественного сияния, которая сегодня вытесняет тяжёлые матовые покрытия.
Актуальные оттенки осени
Этой осенью стилисты советуют играть с цветами — от деликатных до провокационных.
Розовый румянец - должен быть чуть ярче природного тона губ, чтобы не "потеряться" на лице.
Полупрозрачный нюд - лёгкий намёк на цвет, который только подчёркивает натуральность.
Шоколад с золотым или серебристым отливом - благородный акцент для холодных вечеров.
Красный, винный, бордовый - смелый выбор для вечера, особенно в сочетании с чётким контуром.
Лавандовый, синий, зелёный - экстравагантный тренд для тех, кто не боится выделяться.
Как наносить перламутровую помаду правильно
Мерцающие текстуры красивы, но коварны: они подчёркивают малейшую сухость и трещинки. Поэтому важно подготовить губы заранее.
Скраб: подойдут сахар, мёд или молотый кофе.
Увлажнение: питательный бальзам или масло сделают кожу гладкой.
Контур: для ярких оттенков — обязателен карандаш, для полупрозрачных можно обойтись без него.
Баланс: с сияющими губами макияж глаз и контуринг лучше оставить минимальными.
Макияж как будто после заката
Перламутровая помада особенно эффектно раскрывается в вечернем свете. Она добавляет губам мерцающую глубину и создаёт атмосферу лёгкой театральности, но при этом выглядит современно.
Актуальные показы Chanel и Sandy Liang уже доказали: сияние на губах — это не только дань ностальгии, но и новый код женственности.
Уточнения
Губна́я пома́да - косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.