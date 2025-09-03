Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моря против океанов: кто на самом деле главный хозяин планеты
Дерево задохнётся и погибнет: садоводы десятилетиями недооценивали эту коварную угрозу
Гениальный денежный метод: как родителям могут формировать финансовое будущее своих детей
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя

Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой

3:41
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью привычные джинсы постепенно уходят в тень. Их место в гардеробе модниц занимают трикотажные брюки — мягкие, эластичные и при этом выглядящие так, что не стыдно прийти ни на работу, ни в театр, ни в модное кафе. Комфорт и эстетика наконец-то перестали противоречить друг другу: в 2025-м трикотаж делает шаг из "домашних пижам" в категорию городского шика.

Женские трикотажные брюки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские трикотажные брюки

Почему трикотаж вытесняет джинсы

  • Комфорт без компромиссов: эластичный пояс и мягкий материал дарят ощущение свободы, которое не снилось жёсткому дениму.
  • Тёплое объятие ткани: кашемир, шерстяные смеси и мягкий хлопок удерживают тепло, но не создают парникового эффекта.
  • Гибкость образов: в одних и тех же брюках можно провести день в офисе, а вечером отправиться на прогулку — и выглядеть органично.

Именно за это трикотажные модели уже окрестили "новыми джинсами": универсальные, практичные и при этом с налётом тихой элегантности.

Палитра сезона: от серого до шоколада

Дизайнеры осени делают ставку на глубокие природные оттенки. В фаворе:

  • графитовый и угольный,
  • серый в разных вариациях — от жемчужного до стального,
  • травянисто-зелёный и тёплый хаки,
  • благородный шоколадный.

Серый особенно выделяется — он становится "новым чёрным": строгий, универсальный и одновременно мягкий.

Как носить трикотажные брюки осенью

Главный секрет — баланс фактур. Трикотаж слишком мягкий, чтобы работать в одиночку, но в паре с правильным верхом он раскрывается идеально:

  • со строгим жакетом — готовый деловой образ;
  • с объёмным шерстяным свитером — уютный осенний кэжуал;
  • с шелковой блузкой — нежный вечерний вариант.

Обувь решает всё:

  • для офиса подойдут лоферы или ботильоны на невысоком каблуке,
  • для прогулок — мягкие мюли или кеды,
  • для холодных дней — ботинки с толстой подошвой, которые можно спрятать под прямыми штанинами.

Костюм из трикотажа: два в одном

Многие бренды выпускают комплекты из брюк и кардигана. Это не только практично (элементы легко носить по отдельности), но и выглядит как полноценный аутфит без усилий. Такой сет легко адаптировать под разную погоду: сверху — пальто, внутри — уютный трикотаж, и вы готовы к осенним делам.

Как выбрать свою модель

  • Невысоким девушкам подойдут прямые или слегка расклешённые варианты с высокой посадкой — они визуально вытянут силуэт.
  • Высоким можно смело экспериментировать с широкими, почти палаццо.
  • Для пышных форм лучше выбирать плотный трикотаж, который держит линию и не подчеркивает лишнего.
  • Худощавым подойдут свободные силуэты, которые добавляют объём и создают баланс.
  • Если есть животик - выбирайте комфортный завышенный пояс без тугих резинок.

Оптимальная длина — до пола или слегка прикрывающая обувь: так ноги кажутся длиннее, а образ — гармоничнее.

Осень без джинсов: тренд или новая реальность

Трикотажные брюки уже не просто альтернатива джинсам, а полноценная база сезона. В них одинаково удобно листать отчёты в офисе, гулять по осеннему парку или отправляться на свидание в тёплом пальто.

Этой осенью джинсы впервые уступили пальму первенства: на подиумах и в гардеробах модниц теперь правит трикотаж, который умеет быть и уютным, и элегантным.

Уточнения

Брю́ки - предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Дерево задохнётся и погибнет: садоводы десятилетиями недооценивали эту коварную угрозу
Гениальный денежный метод: как родителям могут формировать финансовое будущее своих детей
Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя
Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.