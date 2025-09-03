Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя
Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян
Как найти лучшие наушники и не переплатить: простой тест перед покупкой

Идеальная пара между учебой и свиданием: модницы уже устроили очередь за самыми уютными мюлями осени

2:44
Моя семья » Красота и стиль

Каждое десятилетие имеет свою "униформу комфорта". В 2020-е её символом стали культовые сабо Boston от Birkenstock - массивные, уютные и модные. Но этой осенью на модном небосклоне засияла новая звезда. Гибрид между лоферами и мюлями под названием Naples уже захватывает социальные сети и вполне способен вытеснить прежнего любимца.

Черные сабо Birkenstock
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черные сабо Birkenstock

Обувь, которая стала вирусом в TikTok

Если в прошлом сезоне миллионы девушек выкладывали фото в "Бостонах", то теперь ленты забиты "Неаполем". Короткие видео с примерками и подборками осенних образов собирают десятки тысяч лайков. Пользователи отмечают: пара выглядит "чуть более собранной", чем легендарные сабо, но при этом сохраняет ту самую узнаваемую ДНК бренда.

Почему Неаполь — идеальная обувь осени

Модель Naples создавалась как более городская и универсальная альтернатива.

  • Подошва: традиционный пробковый слой для амортизации и поддержки.
  • Материалы: мягкая кожа и замша, обработанные так, чтобы выдерживать перепады влажности.
  • Силуэт: закрытый верх в стиле лоферов делает обувь более изысканной, но при этом сохраняется удобство мюлей — можно легко надеть и снять.
  • Цвета: от классического бежевого и серого до модного пыльно-розового и глубокого хаки — идеальная палитра для осени.

Стилисты отмечают, что "Неаполь" одинаково гармонично смотрится с широкими джинсами, шерстяными брюками и даже с офисным костюмом, добавляя образу и непринуждённость, и "тихий люкс".

Тренд, подкреплённый цифрами

Феномен "небрежного комфорта" в обуви фиксируют и аналитики модной индустрии. Согласно отчёту Lyst Index за 2025 год, Birkenstock вошёл в топ-5 самых упоминаемых брендов в соцсетях, а запросы на новые модели выросли более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Особенно активно обсуждают именно "Naples" - туфли-мюли с характерным силуэтом уже мелькают в гардеробах инфлюенсеров и уличных хрониках Милана и Парижа.

Цена тренда

Немецкий бренд остаётся верен своей философии: максимальный комфорт в сочетании с минимализмом и качественными материалами. Стоимость новой модели Naples начинается от 160 евро (16 000 рублей.), что делает её доступной по сравнению с люксовыми обувными домами. Судя по ажиотажу, "Неаполь" имеет все шансы стать таким же культовым символом сезона, как и его предшественник "Бостон".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Время тренировок: как индивидуальные биоритмы влияют на ваш прогресс
179 рублей за счастье: Абрау-Дюрсо и Коровка из Кореновки готовят десертный хит
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года
Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров
Тамариски, шезлонги и закаты: где на Саламине найти песок и безопасное море для детей
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.