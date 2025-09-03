Идеальная пара между учебой и свиданием: модницы уже устроили очередь за самыми уютными мюлями осени

Каждое десятилетие имеет свою "униформу комфорта". В 2020-е её символом стали культовые сабо Boston от Birkenstock - массивные, уютные и модные. Но этой осенью на модном небосклоне засияла новая звезда. Гибрид между лоферами и мюлями под названием Naples уже захватывает социальные сети и вполне способен вытеснить прежнего любимца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Черные сабо Birkenstock

Обувь, которая стала вирусом в TikTok

Если в прошлом сезоне миллионы девушек выкладывали фото в "Бостонах", то теперь ленты забиты "Неаполем". Короткие видео с примерками и подборками осенних образов собирают десятки тысяч лайков. Пользователи отмечают: пара выглядит "чуть более собранной", чем легендарные сабо, но при этом сохраняет ту самую узнаваемую ДНК бренда.

Почему Неаполь — идеальная обувь осени

Модель Naples создавалась как более городская и универсальная альтернатива.

Подошва: традиционный пробковый слой для амортизации и поддержки.

Материалы: мягкая кожа и замша, обработанные так, чтобы выдерживать перепады влажности.

Силуэт: закрытый верх в стиле лоферов делает обувь более изысканной, но при этом сохраняется удобство мюлей — можно легко надеть и снять.

Цвета: от классического бежевого и серого до модного пыльно-розового и глубокого хаки — идеальная палитра для осени.

Стилисты отмечают, что "Неаполь" одинаково гармонично смотрится с широкими джинсами, шерстяными брюками и даже с офисным костюмом, добавляя образу и непринуждённость, и "тихий люкс".

Тренд, подкреплённый цифрами

Феномен "небрежного комфорта" в обуви фиксируют и аналитики модной индустрии. Согласно отчёту Lyst Index за 2025 год, Birkenstock вошёл в топ-5 самых упоминаемых брендов в соцсетях, а запросы на новые модели выросли более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Особенно активно обсуждают именно "Naples" - туфли-мюли с характерным силуэтом уже мелькают в гардеробах инфлюенсеров и уличных хрониках Милана и Парижа.

Цена тренда

Немецкий бренд остаётся верен своей философии: максимальный комфорт в сочетании с минимализмом и качественными материалами. Стоимость новой модели Naples начинается от 160 евро (16 000 рублей.), что делает её доступной по сравнению с люксовыми обувными домами. Судя по ажиотажу, "Неаполь" имеет все шансы стать таким же культовым символом сезона, как и его предшественник "Бостон".

