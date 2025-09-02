Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш

В мире моды нет вечных запретов. То, что вчера казалось пережитком, сегодня становится главным трендом сезона. Джинсы-сигареты — узкие, но не в обтяжку, с аккуратной прямой линией — когда-то были символом 1980-х, украшали гардеробы Кейт Мосс, принцессы Дианы и кумиров голливудских сериалов. Весной 2025-го они снова вернулись на подиумы, а уже этой осенью окончательно закрепились в гардеробах.

Девушка в джинсах и футболке

Современные дизайнеры вроде Isabel Marant, MM6 Maison Margiela и The Row показали: "сигареты" можно стилизовать под разные настроения — от богемной небрежности до делового минимализма.

Образ №1. Бохо-шик с налётом ретро

Тонкие, слегка укороченные джинсы-сигареты отлично смотрятся в дуэте с воздушными блузами в стиле 70-х и замшевыми ботинками. Такой образ удлиняет ноги и создаёт ощущение лёгкости, как будто вы сошли со старой плёнки с музыкального фестиваля. Осенью добавить уют поможет удлинённый кардиган или кожаная куртка.

Образ №2. Новый офисный дресс-код

Брюки от костюма отходят на второй план — их место занимают джинсы-сигареты в светлом дениме. В паре с оверсайз-пиджаком на голое тело или тонким кашемировым свитером они создают лаконичный, но смелый образ. Такой наряд вписывается в эстетику quiet luxury: дорого, просто и без лишней вычурности.

Образ №3. Мужская история: дровосек XXI века

Для мужчин джинсы-сигареты — способ уйти от чрезмерного оверсайза, но не потерять брутальности. Модель тёмно-синего или серого оттенка заправляется в массивные ботинки, а сверху надевается футболка с принтом или клетчатая рубашка. Получается современная версия "лесоруба", которая одинаково уместна и в городе, и на прогулке за его пределами.

Почему сигареты снова на волне

Исследования модных трендов показывают, что циклы возвращаются каждые 20-30 лет (например, работы Кэролайн Эванс о моде и ретромании, Fashion Theory, 2010). Джинсы-сигареты идеально вписываются в эту закономерность: они сочетают в себе винтажную эстетику и современную функциональность.

По данным отчёта Edited Fashion Data 2024, количество моделей джинсов-сигарет в коллекциях крупных брендов выросло на 38% по сравнению с прошлым сезоном. А поисковые запросы в Google Trends весной 2025 года показали рост интереса к этой модели более чем на 60% в Европе и США.

