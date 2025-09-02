Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
Яйцо в лунке: старинный приём, который до сих пор вводит в заблуждение — секрет бывалых садоводов
Чужие сны в вашей спальне: что скрывает пространство под кроватью с точки зрения фэншуй
Жил на земле, но выбрал воздух: археоптерикс оказался не только динозавром
Дарит в лесу своей бабе: Катю Гордон удивил необычный подарок Шамана Мизулиной
Как прошел третий день Московской недели моды
Мышцы надуваются, как губка: тренировки, которые делают тело фактурным и выносливым
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом

Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш

2:52
Моя семья » Красота и стиль

В мире моды нет вечных запретов. То, что вчера казалось пережитком, сегодня становится главным трендом сезона. Джинсы-сигареты — узкие, но не в обтяжку, с аккуратной прямой линией — когда-то были символом 1980-х, украшали гардеробы Кейт Мосс, принцессы Дианы и кумиров голливудских сериалов. Весной 2025-го они снова вернулись на подиумы, а уже этой осенью окончательно закрепились в гардеробах.

Девушка в джинсах и футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в джинсах и футболке

Современные дизайнеры вроде Isabel Marant, MM6 Maison Margiela и The Row показали: "сигареты" можно стилизовать под разные настроения — от богемной небрежности до делового минимализма.

Образ №1. Бохо-шик с налётом ретро

  • Тонкие, слегка укороченные джинсы-сигареты отлично смотрятся в дуэте с воздушными блузами в стиле 70-х и замшевыми ботинками. Такой образ удлиняет ноги и создаёт ощущение лёгкости, как будто вы сошли со старой плёнки с музыкального фестиваля. Осенью добавить уют поможет удлинённый кардиган или кожаная куртка.

Образ №2. Новый офисный дресс-код

  • Брюки от костюма отходят на второй план — их место занимают джинсы-сигареты в светлом дениме. В паре с оверсайз-пиджаком на голое тело или тонким кашемировым свитером они создают лаконичный, но смелый образ. Такой наряд вписывается в эстетику quiet luxury: дорого, просто и без лишней вычурности.

Образ №3. Мужская история: дровосек XXI века

  • Для мужчин джинсы-сигареты — способ уйти от чрезмерного оверсайза, но не потерять брутальности. Модель тёмно-синего или серого оттенка заправляется в массивные ботинки, а сверху надевается футболка с принтом или клетчатая рубашка. Получается современная версия "лесоруба", которая одинаково уместна и в городе, и на прогулке за его пределами.

Почему сигареты снова на волне

Исследования модных трендов показывают, что циклы возвращаются каждые 20-30 лет (например, работы Кэролайн Эванс о моде и ретромании, Fashion Theory, 2010). Джинсы-сигареты идеально вписываются в эту закономерность: они сочетают в себе винтажную эстетику и современную функциональность.

По данным отчёта Edited Fashion Data 2024, количество моделей джинсов-сигарет в коллекциях крупных брендов выросло на 38% по сравнению с прошлым сезоном. А поисковые запросы в Google Trends весной 2025 года показали рост интереса к этой модели более чем на 60% в Европе и США.

Уточнения

Джинсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Летающий радар МиГ-31 и ядерный гигант: как Россия строит щит над Севером
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш
Тайная игра глубин: охота за подлодкой России обернулась кошмаром для НАТО
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Кто, если не казаки, будут поднимать демографию России — иерей Тимофей Чайкин
Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа
В дикой природе так спят только избранные: что кошка сообщает, укладываясь на подушку
Секрет нежнейшего сала — не соль, а сахар: неожиданный приём на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.