Вместо блеска — матовый налёт, вместо шёлка — сухой хруст: возвращаем волосам блеск после летних пыток

Лето закончилось, и вместе с ним ушли долгие дни на солнце, солёные брызги моря и бесконечные прогулки без головных уборов. Но, увы, волосы помнят всё: к осени они нередко становятся сухими, ломкими и теряют живой блеск. Теперь самое время заняться восстановлением — и на помощь приходят средства с УФ-фильтрами.

Почему осенью волосы выглядят уставшими

После летних месяцев наши локоны часто "сдают позиции". Причины хорошо знакомы каждой:

Солнце: ультрафиолет разрушает кератин, из-за чего волос становится пористым и ломким.

ультрафиолет разрушает кератин, из-за чего волос становится пористым и ломким. Море и бассейн: соль и хлор вытягивают влагу, оставляя волосы жёсткими и матовыми.

соль и хлор вытягивают влагу, оставляя волосы жёсткими и матовыми. Жара и ветер: постоянное пересушивание лишает пряди эластичности, кончики начинают сечься.

Исследования дерматологов (Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 2019) подтверждают: УФ-лучи снижают эластичность волос и ускоряют их повреждение почти на 40%. Осенью, когда мы видим последствия лета, защита и восстановление становятся особенно актуальными.

Зачем нужен SPF для волос осенью

Многие считают, что солнцезащита актуальна лишь в июле и августе. Но в сентябре и даже зимой ультрафиолет по-прежнему воздействует на волосы и кожу головы, особенно при прогулках на свежем воздухе.

Средства с УФ-фильтрами работают как щит:

Химические фильтры поглощают солнечные лучи.

поглощают солнечные лучи. Минеральные отражают их от поверхности волос.

Кроме того, современные спреи и масла для волос содержат увлажняющие ингредиенты (гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол), питательные масла (аргановое, ши, жожоба) и антиоксиданты (витамины С и Е), которые помогают восстановить структуру после лета.

Осенний ритуал ухода за волосами

Чтобы подготовить волосы к холодам и вернуть им ухоженный вид, попробуйте простые шаги:

Обновите кончики: с трижка "освежает" волосы и предотвращает ломкость.

трижка "освежает" волосы и предотвращает ломкость. Сделайте ставку на увлажнение - маски и бальзамы с маслами и керамидами нужны минимум 2 раза в неделю.

- маски и бальзамы с маслами и керамидами нужны минимум 2 раза в неделю. Используйте УФ-спреи даже осенью, особенно если проводите время на улице днём.

даже осенью, особенно если проводите время на улице днём. Ополаскивайте волосы после улицы : пыль и загрязнения осенью не менее агрессивны, чем летнее солнце.

: пыль и загрязнения осенью не менее агрессивны, чем летнее солнце. Носите головные уборы - стильная шляпа или кашемировый берет не только согреют, но и защитят локоны от ветра и ультрафиолета.

Осень — это время не только для свитеров и шарфов, но и для заботы о своих волосах.

