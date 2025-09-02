Вместо блеска — матовый налёт, вместо шёлка — сухой хруст: возвращаем волосам блеск после летних пыток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:49
Моя семья » Красота и стиль

Лето закончилось, и вместе с ним ушли долгие дни на солнце, солёные брызги моря и бесконечные прогулки без головных уборов. Но, увы, волосы помнят всё: к осени они нередко становятся сухими, ломкими и теряют живой блеск. Теперь самое время заняться восстановлением — и на помощь приходят средства с УФ-фильтрами.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Почему осенью волосы выглядят уставшими

После летних месяцев наши локоны часто "сдают позиции". Причины хорошо знакомы каждой:

  • Солнце: ультрафиолет разрушает кератин, из-за чего волос становится пористым и ломким.
  • Море и бассейн: соль и хлор вытягивают влагу, оставляя волосы жёсткими и матовыми.
  • Жара и ветер: постоянное пересушивание лишает пряди эластичности, кончики начинают сечься.

Исследования дерматологов (Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 2019) подтверждают: УФ-лучи снижают эластичность волос и ускоряют их повреждение почти на 40%. Осенью, когда мы видим последствия лета, защита и восстановление становятся особенно актуальными.

Зачем нужен SPF для волос осенью

Многие считают, что солнцезащита актуальна лишь в июле и августе. Но в сентябре и даже зимой ультрафиолет по-прежнему воздействует на волосы и кожу головы, особенно при прогулках на свежем воздухе.

Средства с УФ-фильтрами работают как щит:

  • Химические фильтры поглощают солнечные лучи.
  • Минеральные отражают их от поверхности волос.

Кроме того, современные спреи и масла для волос содержат увлажняющие ингредиенты (гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол), питательные масла (аргановое, ши, жожоба) и антиоксиданты (витамины С и Е), которые помогают восстановить структуру после лета.

Осенний ритуал ухода за волосами

Чтобы подготовить волосы к холодам и вернуть им ухоженный вид, попробуйте простые шаги:

  • Обновите кончики: стрижка "освежает" волосы и предотвращает ломкость.
  • Сделайте ставку на увлажнение - маски и бальзамы с маслами и керамидами нужны минимум 2 раза в неделю.
  • Используйте УФ-спреи даже осенью, особенно если проводите время на улице днём.
  • Ополаскивайте волосы после улицы: пыль и загрязнения осенью не менее агрессивны, чем летнее солнце.
  • Носите головные уборы - стильная шляпа или кашемировый берет не только согреют, но и защитят локоны от ветра и ультрафиолета.

Осень — это время не только для свитеров и шарфов, но и для заботы о своих волосах.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
