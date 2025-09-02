Вместо блеска — матовый налёт, вместо шёлка — сухой хруст: возвращаем волосам блеск после летних пыток

Лето закончилось, и вместе с ним ушли долгие дни на солнце, солёные брызги моря и бесконечные прогулки без головных уборов. Но, увы, волосы помнят всё: к осени они нередко становятся сухими, ломкими и теряют живой блеск. Теперь самое время заняться восстановлением — и на помощь приходят средства с УФ-фильтрами.
После летних месяцев наши локоны часто "сдают позиции". Причины хорошо знакомы каждой:
Исследования дерматологов (Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 2019) подтверждают: УФ-лучи снижают эластичность волос и ускоряют их повреждение почти на 40%. Осенью, когда мы видим последствия лета, защита и восстановление становятся особенно актуальными.
Многие считают, что солнцезащита актуальна лишь в июле и августе. Но в сентябре и даже зимой ультрафиолет по-прежнему воздействует на волосы и кожу головы, особенно при прогулках на свежем воздухе.
Кроме того, современные спреи и масла для волос содержат увлажняющие ингредиенты (гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол), питательные масла (аргановое, ши, жожоба) и антиоксиданты (витамины С и Е), которые помогают восстановить структуру после лета.
Чтобы подготовить волосы к холодам и вернуть им ухоженный вид, попробуйте простые шаги:
Осень — это время не только для свитеров и шарфов, но и для заботы о своих волосах.
