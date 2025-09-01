Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт
Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов
Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие
Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

3:48
Моя семья » Красота и стиль

Одной из главных тем дискуссий проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit стала тема поиска баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов.

Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы

В последние годы страны Глобального Юга активно используют протекционистские меры для защиты текстильной промышленности, которая обеспечивает значительную занятость населения. Китай, несмотря на статус "мировой фабрики", поддерживает внутренний рынок за счет субсидий, Бразилия же, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит серьезные тарифы, в то время как другие страны протекционистские меры применяют для стимулирования своего экспорта, поддерживая молодые отрасли и увеличивая доходы государственного бюджета.

В России 2022 год серьезно поменял ситуацию во всех сферах, мода не исключение.

"Тогда индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать, но в первую очередь мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный", отметил в ходе пленарной сессии в пятницу "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды" (Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы).

По его словам, впоследствии каждый сезон Московской недели моды демонстрировал рост отечественных брендов. "И я благодарен сегодняшним участникам, а именно международной делегации. Мы видим, что в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но еще и байеры, и это уже становится таким устойчивым трендом", — продолжил он.

Многие западные бренды, которые три года назад покинули Россию, заявили о желании вернуться. Как отметил в ходе BRICS+ Fashion Summit Специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, правительство не будет воспрепятствовать их возвращению, но приоритет отдает российскому бизнесу.

"Здесь, безусловно, надо думать о том, кто уходил, как уходил. Я думаю, правительство России будет принимать очень взвешенно решение. Совсем какой-то протекционизм, он, конечно, мешает конкуренции. Я думаю, здесь будет взвешенное решение правительства, на каких условиях они будут приходить к нам назад", — заметил он.

Участница из Бразилии исполнительный директор ABEST Аурея Ямашита в свою очередь рассказала о том, как сложно местным брендам пробиваться на международный рынок. Потому конкурировать на международном рынке довольно сложно.

"На самом деле это для нас большая проблема, потому что выйти на международный рынок очень дорого. Эта сумма складывается из налогов и пошлин, которые взимает наша страна. Мы очень часто обсуждаем в Бразилии, что нужно снизить пошлины, чтобы помочь нашим компаниям выйти на другие рынки и стать конкурентоспособными. Наши дизайнеры используют много рукоделия, изделия уникальны, поэтому в последнее время, конечно, стали больше продавать за рубеж, но могли бы продавать еще больше, если бы снизили уровень пошлин", — отметила она.

Организатор Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Московская неделя моды и BRICS+ Fashion Summit:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт
Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов
Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие
Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми
В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.