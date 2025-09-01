Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов

Термин "авторская методика" звучит красиво и заманчиво. Он создаёт ощущение эксклюзивности, инновации и уникального подхода. Но в реальности за этой формулировкой часто скрывается банальный маркетинг, а иногда и прямой риск для здоровья. Разбираем, что именно стоит насторожить, если косметолог обещает чудо "по своей системе".

Почему авторский не всегда значит лучший

Психология проста: "авторское" ассоциируется с творчеством, мастерством и индивидуальностью. Но косметология — это медицина. Здесь ценится не фантазия мастера, а научно доказанные протоколы, одобренные Минздравом и международными регуляторами.

Если специалист отказывается называть точное название препарата, его производителя и дозировку, ссылаясь на "секрет методики", — это прямой сигнал тревоги.

Чем опасны "авторские коктейли"

Несертифицированные препараты: часто под этим понимают вещества, не допущенные к использованию в эстетической медицине. Это может быть всё что угодно: от ветеринарных средств до запрещённых в ЕС компонентов.

часто под этим понимают вещества, не допущенные к использованию в эстетической медицине. Это может быть всё что угодно: от ветеринарных средств до запрещённых в ЕС компонентов. Просроченные ампулы и остатки: иногда "авторский коктейль" — это смесь того, что осталось от предыдущих клиентов. Это не только неэтично, но и опасно: риск заражения и непредсказуемых реакций возрастает многократно.

иногда "авторский коктейль" — это смесь того, что осталось от предыдущих клиентов. Это не только неэтично, но и опасно: риск заражения и непредсказуемых реакций возрастает многократно. Неправильные дозировки: стандартные схемы создаются с учётом безопасности, а "авторская" самодеятельность может закончиться асимметрией, некрозом тканей или даже слепотой при неудачном уколе.

Универсальная схема = отсутствие индивидуального подхода

Иногда под "авторской методикой" скрывается вовсе не инновация, а простая лень. Один и тот же протокол инъекций для всех пациентов без учёта особенностей кожи, анатомии лица и состояния здоровья может привести к катастрофическим последствиям.

Например

одинаковая глубина уколов для разных зон;

игнорирование противопоказаний (гипертония, аутоиммунные заболевания, аллергии);

работа "вслепую" без предварительного обследования.

Как защитить себя

Всегда уточняй название препарата, страну-производителя и номер партии. Косметолог обязан показать ампулу, вскрытую при тебе.

Не соглашайся на уколы "с моими уникальными витаминами" без упаковки и инструкции.

Помни: в косметологии нет "секретных техник", есть протоколы, которые доказали свою эффективность и безопасность.

Если тебе обещают результат, "которого нет ни у кого", — это повод насторожиться, а не радоваться.

Авторская методика в руках недобросовестного косметолога может означать всего лишь один факт: перед тобой человек, готовый рисковать твоим здоровьем ради маркетинга.

