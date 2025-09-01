Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя

Осень 2025 года в парикмахерской моде — это время минимализма и "дорогой простоты". Стрижки уходят от показной сложности и становятся инструментом для создания естественного, ухоженного образа без долгих укладок. На первый план выходит концепция quiet luxury — формы, которые выглядят дорого, но не кричат о своей цене.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Объёмная укладка в салоне

Чёлка Биркин: французская лёгкость

Мягкая, слегка удлинённая, будто чуть отросшая чёлка — главный символ винтажной небрежности. Впервые популяризированная Джейн Биркин в 60-х, в этом сезоне она возвращается как универсальное решение: подходит для любой длины волос и почти любого типа лица. Добавляет образу романтики и расслабленной французской утончённости.

Бикси: смелость 90-х в обновлённой версии

Гибрид боба и пикси снова на пике. Но теперь эта стрижка мягче и женственнее: многослойность, текстура и лёгкая "разбитость" линий создают объём даже на тонких волосах. Бикси легко адаптируется под настроение — строгий вариант для офиса или гранж-укладка для вечера.

Боб: классика вне времени

Стрижка, которая держится в трендах уже больше века. В 2025-м боб снова в моде благодаря минимализму и универсальности. От строгого blunt bob с идеально ровным срезом до текстурного варианта с градуировкой — каждая форма работает в своём контексте, сохраняя актуальность.

Лёгкие слои: естественная текстура без усилий

Современные слоистые стрижки — это не "рваные" концы 2000-х, а мягкое распределение объёма, которое подчёркивает естественную структуру волос. Локоны становятся подвижнее, кудри — аккуратнее, прямые волосы — живее. Главный плюс: минимум времени на укладку.

Слои old money: роскошь без показухи

Самый утончённый тренд сезона. Плавные переходы, блеск и объём, которые выглядят естественно и дорого. Эти стрижки требуют качественного ухода и регулярного обновления формы, зато в итоге волосы производят впечатление "наследственного шика" — всё идеально, но без усилий напоказ.

Как выбрать стрижку под себя

Ориентируйтесь на структуру волос и форму лица.

Подумайте, сколько времени готовы тратить на укладку.

Обсудите с мастером вариации, чтобы форма оставалась актуальной несколько месяцев.

Все пять трендов объединяет одно — они делают образ стильным без лишнего труда.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

