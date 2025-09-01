Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тренды макияжа меняются, но желание выглядеть естественно и ухоженно остаётся вечным. На смену матовому финишу и "стеклянной коже" пришёл butter skin — эффект мягкой, напитанной кожи, которая сияет изнутри, но не выглядит перегруженной косметикой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с ухоженной кожей

Что такое butter skin

Это не отдельная техника макияжа, а подход к коже в целом. Главное — её качество и увлажнённость, а не количество слоёв на лице. Butter skin создаёт впечатление здоровой, плотной, "подпитанной" кожи без липкости и явного блеска.

Главные отличия от других трендов

не глянец и не хайлайтер, а деликатная "влажность";

макияж почти незаметен, но кожа выглядит ухоженной;

работает при любом возрасте и типе кожи.

База: уход важнее косметики

Без ухоженной кожи butter skin невозможен. Здесь работает уход, а не декоративка.

Увлажняющий тоник или эссенция - без спирта и кислот, чтобы смягчить кожу.

- без спирта и кислот, чтобы смягчить кожу. Сыворотка с ниацинамидом или пептидами - для упругости и эластичности.

- для упругости и эластичности. Лёгкий гель-крем - впитывается без следа, питает, но не оставляет плёнки.

Совет: между слоями ухода делайте паузу 2-3 минуты — тогда средства "садятся" правильно и тон ложится идеально.

Косметика: минимум, но по делу

Butter skin не требует полного отказа от макияжа — он просто должен быть незаметным.

Тонирующий флюид с лёгкой пигментацией: выравнивает тон, не перекрывая кожу.

с лёгкой пигментацией: выравнивает тон, не перекрывая кожу. Кремовый консилер точечно — под глаза или на покраснения.

точечно — под глаза или на покраснения. Кремовые румяна в тёплых оттенках (персик, розовый, терракота) — добавляют "жизнь".

в тёплых оттенках (персик, розовый, терракота) — добавляют "жизнь". Бальзам-хайлайтер без шиммера — создаёт эффект здоровой влажности.

Важно: ни одно средство не должно выглядеть как отдельный слой.

Чего избегать

Чтобы кожа выглядела "масляной", а не "припудренной":

исключите матирующую пудру;

откажитесь от сухих бронзеров и шиммерных хайлайтеров;

избегайте лакированных текстур для губ.

Детали: губы и брови

Butter skin работает только в комплексе — ухоженными должны быть все зоны лица.

Губы : питательный бальзам или лёгкий тинт вместо помады.

: питательный бальзам или лёгкий тинт вместо помады. Брови: прозрачный гель или воск, без жёсткого рисунка.

Butter skin — это честный макияж, который подчёркивает здоровье кожи, а не маскирует её. Он особенно хорош в дневном свете, при близком контакте, без фильтров. Визуально лицо становится спокойнее, свежее и ухоженнее — без ощущения перегруза.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

