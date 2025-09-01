Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру

Тренды макияжа меняются, но желание выглядеть естественно и ухоженно остаётся вечным. На смену матовому финишу и "стеклянной коже" пришёл butter skin — эффект мягкой, напитанной кожи, которая сияет изнутри, но не выглядит перегруженной косметикой.
Это не отдельная техника макияжа, а подход к коже в целом. Главное — её качество и увлажнённость, а не количество слоёв на лице. Butter skin создаёт впечатление здоровой, плотной, "подпитанной" кожи без липкости и явного блеска.
Без ухоженной кожи butter skin невозможен. Здесь работает уход, а не декоративка.
Совет: между слоями ухода делайте паузу 2-3 минуты — тогда средства "садятся" правильно и тон ложится идеально.
Butter skin не требует полного отказа от макияжа — он просто должен быть незаметным.
Важно: ни одно средство не должно выглядеть как отдельный слой.
Чтобы кожа выглядела "масляной", а не "припудренной":
Butter skin работает только в комплексе — ухоженными должны быть все зоны лица.
Butter skin — это честный макияж, который подчёркивает здоровье кожи, а не маскирует её. Он особенно хорош в дневном свете, при близком контакте, без фильтров. Визуально лицо становится спокойнее, свежее и ухоженнее — без ощущения перегруза.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.