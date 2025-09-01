Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах
Новое межзвёздное тело сбивает учёных с толку: у него нет хвоста и слишком много газа

Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Тренды макияжа меняются, но желание выглядеть естественно и ухоженно остаётся вечным. На смену матовому финишу и "стеклянной коже" пришёл butter skin — эффект мягкой, напитанной кожи, которая сияет изнутри, но не выглядит перегруженной косметикой.

Девушка с ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ухоженной кожей

Что такое butter skin

Это не отдельная техника макияжа, а подход к коже в целом. Главное — её качество и увлажнённость, а не количество слоёв на лице. Butter skin создаёт впечатление здоровой, плотной, "подпитанной" кожи без липкости и явного блеска.

Главные отличия от других трендов

  • не глянец и не хайлайтер, а деликатная "влажность";
  • макияж почти незаметен, но кожа выглядит ухоженной;
  • работает при любом возрасте и типе кожи.

База: уход важнее косметики

Без ухоженной кожи butter skin невозможен. Здесь работает уход, а не декоративка.

  • Увлажняющий тоник или эссенция - без спирта и кислот, чтобы смягчить кожу.
  • Сыворотка с ниацинамидом или пептидами - для упругости и эластичности.
  • Лёгкий гель-крем - впитывается без следа, питает, но не оставляет плёнки.

Совет: между слоями ухода делайте паузу 2-3 минуты — тогда средства "садятся" правильно и тон ложится идеально.

Косметика: минимум, но по делу

Butter skin не требует полного отказа от макияжа — он просто должен быть незаметным.

  • Тонирующий флюид с лёгкой пигментацией: выравнивает тон, не перекрывая кожу.
  • Кремовый консилер точечно — под глаза или на покраснения.
  • Кремовые румяна в тёплых оттенках (персик, розовый, терракота) — добавляют "жизнь".
  • Бальзам-хайлайтер без шиммера — создаёт эффект здоровой влажности.

Важно: ни одно средство не должно выглядеть как отдельный слой.

Чего избегать

Чтобы кожа выглядела "масляной", а не "припудренной":

  • исключите матирующую пудру;
  • откажитесь от сухих бронзеров и шиммерных хайлайтеров;
  • избегайте лакированных текстур для губ.

Детали: губы и брови

Butter skin работает только в комплексе — ухоженными должны быть все зоны лица.

  • Губы: питательный бальзам или лёгкий тинт вместо помады.
  • Брови: прозрачный гель или воск, без жёсткого рисунка.

Butter skin — это честный макияж, который подчёркивает здоровье кожи, а не маскирует её. Он особенно хорош в дневном свете, при близком контакте, без фильтров. Визуально лицо становится спокойнее, свежее и ухоженнее — без ощущения перегруза.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики
Не блестит, а светится изнутри: новый тренд макияжа, который вытесняет хайлайтеры и пудру
Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%
Настоящего казака можно воспитать только в единстве веры, культуры и истории — иерей Тимофей Чайкин
Каждый лишний килограмм — это минус год жизни: жестокая правда о последствиях кошачьего ожирения
Фитнес с тренером или без: что выбрать для максимального результата
Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб
Вот это я понимаю: Марию Погребняк восхитила подтяжка лица жены Джорджа Клуни
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Велосипед будущего: колёса без спиц и моторы в ободах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.