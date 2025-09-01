Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японская анимация превзошла Титаник: кассовый рекорд спустя 27 лет побит
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Экологично для хозяина, опасно для животного: вся правда о кошках и унитазах
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США

Не ослепляет, но завораживает: этот педикюр бросает вызов зиме — и побеждает

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Казалось бы, педикюр — тема летняя. Но на самом деле ухоженные ногти на ногах важны круглый год, даже если они скрыты в обуви. И здесь на сцену выходит неожиданный герой — лиловый оттенок.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Этот цвет нельзя назвать кричащим, но он способен удивить. Он идеально подходит тем, кто устал от классических розовых или "молочных" тонов и хочет попробовать что-то новое. Лиловый балансирует между нежностью и смелостью, придаёт ногтям аккуратный и стильный вид.

"Лиловый — это мягкость с уверенностью, игривость с ноткой элегантности. Он подходит к любому оттенку кожи и освежает ногти в любое время года", — отметила нейл-артист Дейзи Калнина.

Универсальный оттенок для всех сезонов

Преимущество лилового в том, что он смотрится уместно и весной, и летом, и в холодное время года. Более яркие фиолетово-лиловые тона подойдут для тех, кто любит выделяться, а нежные пастельные оттенки понравятся поклонницам минимализма.

Идеи для экспериментов

  • Для утончённого педикюра выбирайте нежные сиреневые оттенки.
  • Если хочется драйва — попробуйте насыщенный фиолетовый с холодным подтоном.
  • Для особых случаев можно дополнить покрытие хром-пудрой: она подарит ногтям зеркальное сияние.
  • И ещё один плюс: лиловый одинаково хорошо смотрится и на ногах, и на руках.

Сделав маникюр и педикюр в одном тоне, можно получить элегантный и гармоничный образ.

Лиловый педикюр — это тот случай, когда классика встречается с современностью. Он остаётся стильным, но при этом не выглядит скучно.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Вместо жирных ломтиков — золотая и хрустящая: готовим картошку фри лучше, чем в фастфуде
Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.