Не ослепляет, но завораживает: этот педикюр бросает вызов зиме — и побеждает

Казалось бы, педикюр — тема летняя. Но на самом деле ухоженные ногти на ногах важны круглый год, даже если они скрыты в обуви. И здесь на сцену выходит неожиданный герой — лиловый оттенок.
Этот цвет нельзя назвать кричащим, но он способен удивить. Он идеально подходит тем, кто устал от классических розовых или "молочных" тонов и хочет попробовать что-то новое. Лиловый балансирует между нежностью и смелостью, придаёт ногтям аккуратный и стильный вид.
"Лиловый — это мягкость с уверенностью, игривость с ноткой элегантности. Он подходит к любому оттенку кожи и освежает ногти в любое время года", — отметила нейл-артист Дейзи Калнина.
Преимущество лилового в том, что он смотрится уместно и весной, и летом, и в холодное время года. Более яркие фиолетово-лиловые тона подойдут для тех, кто любит выделяться, а нежные пастельные оттенки понравятся поклонницам минимализма.
Сделав маникюр и педикюр в одном тоне, можно получить элегантный и гармоничный образ.
Лиловый педикюр — это тот случай, когда классика встречается с современностью. Он остаётся стильным, но при этом не выглядит скучно.
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
