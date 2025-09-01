Не ослепляет, но завораживает: этот педикюр бросает вызов зиме — и побеждает

Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, педикюр — тема летняя. Но на самом деле ухоженные ногти на ногах важны круглый год, даже если они скрыты в обуви. И здесь на сцену выходит неожиданный герой — лиловый оттенок.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Педикюр

Этот цвет нельзя назвать кричащим, но он способен удивить. Он идеально подходит тем, кто устал от классических розовых или "молочных" тонов и хочет попробовать что-то новое. Лиловый балансирует между нежностью и смелостью, придаёт ногтям аккуратный и стильный вид.

"Лиловый — это мягкость с уверенностью, игривость с ноткой элегантности. Он подходит к любому оттенку кожи и освежает ногти в любое время года", — отметила нейл-артист Дейзи Калнина.

Универсальный оттенок для всех сезонов

Преимущество лилового в том, что он смотрится уместно и весной, и летом, и в холодное время года. Более яркие фиолетово-лиловые тона подойдут для тех, кто любит выделяться, а нежные пастельные оттенки понравятся поклонницам минимализма.

Идеи для экспериментов

Для утончённого педикюра выбирайте нежные сиреневые оттенки.

Если хочется драйва — попробуйте насыщенный фиолетовый с холодным подтоном.

Для особых случаев можно дополнить покрытие хром-пудрой: она подарит ногтям зеркальное сияние.

И ещё один плюс: лиловый одинаково хорошо смотрится и на ногах, и на руках.

Сделав маникюр и педикюр в одном тоне, можно получить элегантный и гармоничный образ.

Лиловый педикюр — это тот случай, когда классика встречается с современностью. Он остаётся стильным, но при этом не выглядит скучно.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

