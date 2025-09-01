Тройное очищение работает тихо — но запускает скрытый ресурс красоты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чистая кожа — не просто приятная привычка, а основа любого ухода. Именно она решает, насколько эффективно сработают сыворотки, кремы и масла, которые мы наносим после умывания.

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Если раньше речь шла о двойном очищении — сначала масляное средство, потом мягкий гель или пенка, — то сегодня всё громче обсуждают новый тренд: тройное очищение.

Что это такое

Суть проста: к привычным двум шагам добавляется третий — дополнительное очищение или мягкое отшелушивание. Такой метод помогает не только снять макияж и убрать пыль, но и избавиться от мёртвых клеток кожи.

Как правильно делать тройное очищение

  1. Масляное средство
    Первым делом используйте масло или бальзам для снятия макияжа. Оно "растворяет" солнцезащитный крем, тон и другие жирорастворимые загрязнения. Лёгкий массаж — и лицо уже чище.
  2. Средство на водной основе
    Следующий этап — гель или пенка. Они убирают остатки масла, пыль и мелкие загрязнения. Кожа становится свежей и мягкой.
  3. Отшелушивающий тонер или мягкий пилинг
    Этот шаг завершает процесс: удаляет то, что могло остаться после первых двух этапов, и мягко полирует поверхность кожи.

Завершающий штрих

После такого тщательного очищения коже обязательно нужна забота: лёгкий крем или питательное масло помогут восстановить баланс и сохранить свежесть.

Зачем это нужно

Тройное очищение особенно полезно тем, кто каждый день пользуется макияжем или живёт в городе с пыльным воздухом. Оно не только убирает загрязнения, но и позволяет коже дышать, а уходовым средствам — работать на полную силу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
