Тройное очищение работает тихо — но запускает скрытый ресурс красоты

Чистая кожа — не просто приятная привычка, а основа любого ухода. Именно она решает, насколько эффективно сработают сыворотки, кремы и масла, которые мы наносим после умывания.
Если раньше речь шла о двойном очищении — сначала масляное средство, потом мягкий гель или пенка, — то сегодня всё громче обсуждают новый тренд: тройное очищение.
Суть проста: к привычным двум шагам добавляется третий — дополнительное очищение или мягкое отшелушивание. Такой метод помогает не только снять макияж и убрать пыль, но и избавиться от мёртвых клеток кожи.
После такого тщательного очищения коже обязательно нужна забота: лёгкий крем или питательное масло помогут восстановить баланс и сохранить свежесть.
Тройное очищение особенно полезно тем, кто каждый день пользуется макияжем или живёт в городе с пыльным воздухом. Оно не только убирает загрязнения, но и позволяет коже дышать, а уходовым средствам — работать на полную силу.
