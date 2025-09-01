Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба века: Netflix готов заплатить миллионы за съёмки бракосочетания Тейлор Свифт
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает

Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Многие думают: если кожа жирная, значит, ей не нужно увлажнение. Но это большое заблуждение. Жирность связана с избытком кожного сала, а вот влаги коже может как раз и не хватать. В итоге лицо начинает блестеть ещё больше, появляются воспаления и ощущение "жирной плёнки".

Женщина с сияющей, ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с сияющей, ухоженной кожей

Как распознать жирную кожу

Её сложно перепутать: расширенные поры, блеск в зоне Т (лоб, нос, подбородок), частые высыпания и комедоны. Макияж на такой коже держится плохо, тональный крем быстро "плывёт", а пудра скатывается.

Зачем увлажнять жирную кожу

Правильное увлажнение:

  • сохраняет водный баланс и укрепляет барьер кожи,
  • снижает выработку сала,
  • защищает от обезвоживания и чувствительности,
  • делает текстуру более гладкой и здоровой.

Без воды кожа становится уязвимой. Она реагирует на любой раздражитель — ветер, солнце или новый крем — покраснением, зудом и стянутостью. Именно это заставляет сальные железы работать активнее, усиливая проблему.

Что выбрать для ухода

Лучшие продукты для жирной кожи:

  • гели и сыворотки на водной основе,
  • некомедогенные кремы без масел,
  • гиалуроновая кислота низкой молекулярности,
  • ниацинамид и цинк для регулирования сала,
  • матирующие лёгкие текстуры.

Активные компоненты

  • Гиалуроновая кислота удерживает влагу и повышает упругость.
  • Ниацинамид регулирует жирность и сужает поры.
  • Пантенол и аллантоин успокаивают, уменьшают воспаления.
  • Растительный глицерин наполняет кожу влагой и придаёт сияние.

Уход шаг за шагом

  1. Мягкое очищение на водной основе.
  2. Тоник для сужения пор.
  3. Сыворотка с увлажняющими ингредиентами.
  4. Лёгкий гель или крем.
  5. Некомедогенная косметика и обязательный SPF.

Жирная кожа нуждается не в агрессивном подсушивании, а в мягкой и регулярной заботе. Только так она станет здоровой и матовой, без лишнего блеска и воспалений.

Уточнения

style="text-align: left;">Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете
Листья, что делают химию лишней: неожиданная защита для урожая
Инновации экономят топливо сегодня, но тратят бюджет завтра: цена прогресса на коробке
Жирная кожа сохнет быстрее пустыни: ошибка в уходе, о которой молчат кремы
Танцы на песке и волны под барабаны: этот пляж в Китае превращает отдых в праздник
Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях
Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно
Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность
Фитнес без контроля пульса — ловушка: вы думаете, что тренируетесь, а организм страдает
Бабушка раскошелилась: Наталья Штурм назвала сумму трат на сборы внука к школе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.