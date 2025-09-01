Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы

Возраст меняет нас не только внутренне, но и внешне — и одним из самых заметных признаков становится истончение кожи. Она теряет плотность, становится более уязвимой и быстрее реагирует на воздействие окружающей среды. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно замедлить и даже частично обратить.

Когда кожа становится тонкой

Перемены начинаются довольно рано — примерно с 25 лет, когда снижается выработка коллагена и эластина. Особенно заметным процесс становится в период менопаузы и после 65 лет, когда к гормональным изменениям добавляется ещё и потеря мышечного тонуса.

Главные причины истончения

снижение выработки коллагена и эластина;

уменьшение количества кожного сала;

потеря подкожного жира;

воздействие ультрафиолета и загрязнённого воздуха;

курение, алкоголь и дефицит витаминов.

Фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена, с возрастом работают медленнее. В итоге кожа теряет упругость, быстрее обезвоживается и становится более уязвимой.

Как укрепить кожу

Поддержать её можно через образ жизни и уход:

питание, богатое витаминами A, C, E и K;

регулярное употребление воды;

отказ от курения и алкоголя;

использование мягких очищающих средств и кремов с церамидами;

обязательная защита от солнца даже в пасмурные дни.

Сыворотки с ретинолом стимулируют синтез коллагена, а питательные кремы помогают удерживать влагу. Особое внимание стоит уделять зонам, где кожа особенно тонкая — шее, области под глазами и кистям рук.

Современные методы

Для тех, кто хочет более выраженного эффекта, существуют процедуры:

лазерное омоложение, стимулирующее выработку коллагена;

радиочастотная терапия, укрепляющая дерму за счёт тепла;

инъекции гиалуроновой кислоты, возвращающие коже объём и увлажнённость.

Да, остановить время невозможно. Но с правильным уходом и вниманием кожа может оставаться упругой, сияющей и здоровой гораздо дольше, чем принято думать.

