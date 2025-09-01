Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы

Возраст меняет нас не только внутренне, но и внешне — и одним из самых заметных признаков становится истончение кожи. Она теряет плотность, становится более уязвимой и быстрее реагирует на воздействие окружающей среды. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно замедлить и даже частично обратить.
Перемены начинаются довольно рано — примерно с 25 лет, когда снижается выработка коллагена и эластина. Особенно заметным процесс становится в период менопаузы и после 65 лет, когда к гормональным изменениям добавляется ещё и потеря мышечного тонуса.
Фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена, с возрастом работают медленнее. В итоге кожа теряет упругость, быстрее обезвоживается и становится более уязвимой.
Поддержать её можно через образ жизни и уход:
Сыворотки с ретинолом стимулируют синтез коллагена, а питательные кремы помогают удерживать влагу. Особое внимание стоит уделять зонам, где кожа особенно тонкая — шее, области под глазами и кистям рук.
Для тех, кто хочет более выраженного эффекта, существуют процедуры:
Да, остановить время невозможно. Но с правильным уходом и вниманием кожа может оставаться упругой, сияющей и здоровой гораздо дольше, чем принято думать.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.