Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий

1:44
Красота и стиль

С возрастом кожа меняется сильнее, чем любой другой орган — ведь именно она всегда "на виду". После 50 лет лицо часто теряет яркость, становится тусклым и сухим. Но эту тенденцию можно замедлить, если понимать её причины и заботиться о себе правильно.

Фото: freepik.com by wayhomestudio
Почему кожа теряет свет

К основным изменениям относятся:

  • снижение выработки коллагена и эластина;
  • замедление кровообращения;
  • потеря влаги;
  • накопление ороговевших клеток;
  • усиление окислительного стресса.

Все это делает кожу менее упругой, а морщины и неровности усиливают эффект "тени" на лице.

Когда всё начинается

Исследования показывают: процесс старения запускается уже после 25 лет, но по-настоящему заметным он становится ближе к 50. Поэтому привычка ухаживать за кожей должна появиться задолго до появления первых морщин.

Правила сияющей кожи после 50

  • Питание. Белок (курица, рыба, бобовые), антиоксиданты (томат, ягоды, папайя), витамин С и продукты, богатые коллагеном, помогают коже оставаться упругой.
  • Вода. Ежедневно пейте достаточно жидкости и уменьшите количество алкоголя.
  • Сон. Полноценный отдых улучшает регенерацию клеток.
  • Уход. Мягкая очистка, регулярное отшелушивание и питание кожи.
  • Защита. Крем с SPF обязателен даже в пасмурные дни.

Важно помнить: одного месяца "правильных привычек" мало. Только постоянный уход и дисциплина помогают коже снова засиять.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
