Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий

С возрастом кожа меняется сильнее, чем любой другой орган — ведь именно она всегда "на виду". После 50 лет лицо часто теряет яркость, становится тусклым и сухим. Но эту тенденцию можно замедлить, если понимать её причины и заботиться о себе правильно.
К основным изменениям относятся:
Все это делает кожу менее упругой, а морщины и неровности усиливают эффект "тени" на лице.
Исследования показывают: процесс старения запускается уже после 25 лет, но по-настоящему заметным он становится ближе к 50. Поэтому привычка ухаживать за кожей должна появиться задолго до появления первых морщин.
Важно помнить: одного месяца "правильных привычек" мало. Только постоянный уход и дисциплина помогают коже снова засиять.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
