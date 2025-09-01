Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий

С возрастом кожа меняется сильнее, чем любой другой орган — ведь именно она всегда "на виду". После 50 лет лицо часто теряет яркость, становится тусклым и сухим. Но эту тенденцию можно замедлить, если понимать её причины и заботиться о себе правильно.

Почему кожа теряет свет

К основным изменениям относятся:

снижение выработки коллагена и эластина;

замедление кровообращения;

потеря влаги;

накопление ороговевших клеток;

усиление окислительного стресса.

Все это делает кожу менее упругой, а морщины и неровности усиливают эффект "тени" на лице.

Когда всё начинается

Исследования показывают: процесс старения запускается уже после 25 лет, но по-настоящему заметным он становится ближе к 50. Поэтому привычка ухаживать за кожей должна появиться задолго до появления первых морщин.

Правила сияющей кожи после 50

Питание. Белок (курица, рыба, бобовые), антиоксиданты (томат, ягоды, папайя), витамин С и продукты, богатые коллагеном, помогают коже оставаться упругой.

Вода. Ежедневно пейте достаточно жидкости и уменьшите количество алкоголя.

Сон. Полноценный отдых улучшает регенерацию клеток.

Уход. Мягкая очистка, регулярное отшелушивание и питание кожи.

Защита. Крем с SPF обязателен даже в пасмурные дни.

Важно помнить: одного месяца "правильных привычек" мало. Только постоянный уход и дисциплина помогают коже снова засиять.

