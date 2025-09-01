Эффект отпуска за 15 минут: пилинг без боли, от которого лицо сияет, как после SPA

Сияющая кожа без шелушения и раздражения — не миф, если правильно подойти к эксфолиации. Современная косметология предлагает щадящие решения: мягкие кислоты и энзимы, которые помогают коже обновляться естественным образом.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с сияющей, ухоженной кожей
Что такое мягкая эксфолиация
Кожа обновляется сама: новые клетки рождаются в глубинных слоях и постепенно поднимаются наверх, где отмирают. Со временем этот слой утолщается, поверхность становится тусклой, а поры — забитыми. Мягкий пилинг нужен не для того, чтобы "содрать" кожу, а чтобы деликатно убрать лишнее.
Главная разница
агрессивные средства разрушают барьер, вызывая воспаление;
мягкие кислоты и энзимы лишь ослабляют связи между клетками, помогая им отделиться без травмы.
Как действуют кислоты
AHA (альфагидроксикислоты)
Гликолевая - самая активная, но и самая раздражающая.
Молочная - мягче, дополнительно увлажняет.
Миндальная - самая щадящая, подходит для чувствительной кожи.
BHA (салициловая кислота)
Жирорастворимая, проникает глубоко в поры, растворяет пробки, снижает воспаление. Лучший вариант для жирной и акне-склонной кожи.
PHA (полиоксикислоты)
Более крупные молекулы действуют мягко, не повреждая барьер. Глюконолактон подходит даже при розацеа и экземе.
Важно: для домашнего ухода оптимальный pH — 4-4,5. Более низкие значения — только для профессиональных процедур.
Энзимы: альтернатива кислотам
Ферменты растительного или бактериального происхождения действуют ещё мягче, чем кислоты.