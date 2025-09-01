Эффект отпуска за 15 минут: пилинг без боли, от которого лицо сияет, как после SPA

Сияющая кожа без шелушения и раздражения — не миф, если правильно подойти к эксфолиации. Современная косметология предлагает щадящие решения: мягкие кислоты и энзимы, которые помогают коже обновляться естественным образом.

Что такое мягкая эксфолиация

Кожа обновляется сама: новые клетки рождаются в глубинных слоях и постепенно поднимаются наверх, где отмирают. Со временем этот слой утолщается, поверхность становится тусклой, а поры — забитыми. Мягкий пилинг нужен не для того, чтобы "содрать" кожу, а чтобы деликатно убрать лишнее.

Главная разница

разрушают барьер, вызывая воспаление; мягкие кислоты и энзимы лишь ослабляют связи между клетками, помогая им отделиться без травмы.

Как действуют кислоты

AHA (альфагидроксикислоты)

BHA (салициловая кислота)

Жирорастворимая, проникает глубоко в поры, растворяет пробки, снижает воспаление. Лучший вариант для жирной и акне-склонной кожи.

PHA (полиоксикислоты)

Более крупные молекулы действуют мягко, не повреждая барьер. Глюконолактон подходит даже при розацеа и экземе.

Важно: для домашнего ухода оптимальный pH — 4-4,5. Более низкие значения — только для профессиональных процедур.

Энзимы: альтернатива кислотам

Ферменты растительного или бактериального происхождения действуют ещё мягче, чем кислоты.

Энзимы не делают кожу чувствительной к солнцу и не меняют её pH. Идеальны для сухой и реактивной кожи.

Как часто применять

Что говорит наука

В исследовании Grimes PE, 2004 (Dermatol Surg) гликолевая кислота 5% уже через 6 недель улучшала текстуру кожи и снижала гиперпигментацию.

В Journal of Cosmetic Dermatology (2018) PHA показали эффективность у пациентов с экземой без обострений.

В клиническом испытании (Университет Дюссельдорфа, 2021) папаин уменьшал толщину рогового слоя кожи на 18% за месяц без раздражения.

Ошибки, которые портят кожу

Использовать слишком высокие концентрации.

Сочетать кислоты с жёсткими скрабами или ретиноидами в один день.

Игнорировать SPF: после эксфолиации кожа особенно уязвима к солнцу.

Не обращать внимания на сигналы — жжение и зуд говорят, что средство не подходит.

Главное правило: меньше агрессии, больше заботы. Тогда эксфолиация станет не испытанием, а источником сияния и здоровья кожи.

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

