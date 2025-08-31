Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Яркие френчи, неоновые всплески и смайлы на ногтях снова в моде. Маникюр 90-х, когда каждая деталь кричала о свободе и дерзости, возвращается, но в новом прочтении.

Маникюр в стиле 2000-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр в стиле 2000-х

Ностальгия с акцентом на стиль

В 90-е ногти стали не просто элементом красоты, а частью культурного кода. Эстетика поп-культуры и гранжа, супер-модели и звёзды вроде Бритни Спирс и Мадонны популяризировали длинные ногти с яркими рисунками и металлическим блеском. Это был вызов минимализму: пастельные оттенки соседствовали с кислотными неонами, а строгие формы — с хаотичными геометрическими узорами.

Новый взгляд на классику

Сегодня мастера маникюра переосмысляют этот стиль. Вместо кричащих рисунков — аккуратные мини-версии: прозрачная база, тонкие линии, ретро-символы и нежные переливы. Актуальны и современные вариации френча — с цветными кончиками, точками или даже леопардовыми вставками.

10 идей для вдохновения

  • минималистичные стразы для утончённого блеска;
  • неоновые покрытия для смелых;
  • звёзды и градиенты для артистичных натур;
  • глубокий френч в духе 90-х;
  • точечный френч как свежий тренд;
  • леопардовый френч для дерзких;
  • геометрия на ногтях для любителей порядка;
  • разноцветные pantone nails;
  • весёлые зигзаги для игривого образа;
  • блёстки для праздничного настроения.

Маникюр как способ самовыражения

Возрождение 90-х в nail-арте — это не про копирование прошлого, а про игру с формами и воспоминаниями. Современный вариант позволяет быть смелой, но в то же время элегантной.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
