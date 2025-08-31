Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно

Яркие френчи, неоновые всплески и смайлы на ногтях снова в моде. Маникюр 90-х, когда каждая деталь кричала о свободе и дерзости, возвращается, но в новом прочтении.
В 90-е ногти стали не просто элементом красоты, а частью культурного кода. Эстетика поп-культуры и гранжа, супер-модели и звёзды вроде Бритни Спирс и Мадонны популяризировали длинные ногти с яркими рисунками и металлическим блеском. Это был вызов минимализму: пастельные оттенки соседствовали с кислотными неонами, а строгие формы — с хаотичными геометрическими узорами.
Сегодня мастера маникюра переосмысляют этот стиль. Вместо кричащих рисунков — аккуратные мини-версии: прозрачная база, тонкие линии, ретро-символы и нежные переливы. Актуальны и современные вариации френча — с цветными кончиками, точками или даже леопардовыми вставками.
Возрождение 90-х в nail-арте — это не про копирование прошлого, а про игру с формами и воспоминаниями. Современный вариант позволяет быть смелой, но в то же время элегантной.
