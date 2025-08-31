Сон решает за нас: секрет ясных решений, о котором молчали

Говорят: "утро вечера мудренее". Но это не просто красивая поговорка. Новые исследования подтверждают: во сне мозг работает не меньше, чем наяву, и именно тогда рождаются неожиданные решения.
Учёные из Гамбурга проверили, влияет ли сон на способность принимать правильные решения. Участникам предлагали простую логическую задачу до и после короткой дневной дремоты. Результаты удивили: более 70% нашли новое, более быстрое решение именно после сна. Причём чем глубже был сон, тем выше были шансы на "озарение".
Фаза N2, то есть лёгкий глубокий сон, показала наибольший эффект. Более 85% участников именно в этом состоянии находили нестандартный выход из задачи. Те, кто оставался бодрствующим или засыпал поверхностно, значительно реже приходили к новым идеям.
Секрет в том, что во сне мозг:
Такое "ночное редактирование" делает нас более объективными и помогает принимать решения без спешки и хаоса.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
