Сон решает за нас: секрет ясных решений, о котором молчали

Говорят: "утро вечера мудренее". Но это не просто красивая поговорка. Новые исследования подтверждают: во сне мозг работает не меньше, чем наяву, и именно тогда рождаются неожиданные решения.

Наука подтверждает "эврика-эффект"

Учёные из Гамбурга проверили, влияет ли сон на способность принимать правильные решения. Участникам предлагали простую логическую задачу до и после короткой дневной дремоты. Результаты удивили: более 70% нашли новое, более быстрое решение именно после сна. Причём чем глубже был сон, тем выше были шансы на "озарение".

Чем глубже сон — тем яснее мысли

Фаза N2, то есть лёгкий глубокий сон, показала наибольший эффект. Более 85% участников именно в этом состоянии находили нестандартный выход из задачи. Те, кто оставался бодрствующим или засыпал поверхностно, значительно реже приходили к новым идеям.

Почему это работает

Секрет в том, что во сне мозг:

сортирует информацию, откладывая важное в долгую память и убирая лишнее;

успокаивает эмоции, снижая импульсивность и раздражительность;

восстанавливает энергетический баланс, чтобы утром мышление было максимально ясным.

Такое "ночное редактирование" делает нас более объективными и помогает принимать решения без спешки и хаоса.

