Секрет вечной энергии: простые движения, меняющие биологический возраст

Красота и стиль

Можно ли замедлить старение организма и подарить себе годы здоровья без сложных тренировок? Оказывается, да. Исследование Гарвардской медицинской школы показало: всего четыре вида физической активности способны изменить качество жизни и продлить её.

Женщина в бассейне
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне

Плавание — мягкая сила воды

Вода поддерживает тело, снимая нагрузку с суставов и позволяя двигаться свободно. Именно поэтому плавание считается идеальной тренировкой для людей с артритом и другими ограничениями. Регулярные заплывы укрепляют мышцы, улучшают дыхание и метаболизм, повышают выносливость и заботятся о сердце. Вариацией может быть аквааэробика, которая сочетает пользу движения с эффектом расслабления.

Тай-чи — медитация в движении

Это древнее китайское искусство соединяет плавные движения и концентрацию. Тай-чи называют "медитацией в движении" за его умение одновременно расслаблять и тренировать тело. Особенно полезен этот вид активности пожилым людям: он развивает равновесие, которое с возрастом утрачивается, и дарит спокойствие уму.

Силовые упражнения — инвестиция в будущее

Речь не идёт о тяжелых штангах. Достаточно работать с лёгкими весами, чтобы мышцы оставались активными. Сила помогает поддерживать вес, ускоряет обмен веществ и даже положительно влияет на работу мозга. Главное правило — начинать постепенно и регулярно увеличивать нагрузку.

Ходьба — простое решение с сильным эффектом

Кажется слишком банальным? А зря. Ходьба признана мощным инструментом для здоровья: она нормализует давление, укрепляет кости, снижает уровень холестерина, улучшает настроение и память. Уже 10-15 минут в день дают результат, а регулярные получасовые прогулки делают организм заметно крепче.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
