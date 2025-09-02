Платье превращается в занавеску, брюки в мешок: ошибки, из-за которых стиль оборачивается провалом

Блеклый сливочно-розовый тотал-лук

После модной волны барбикора розовый цвет потерял свою актуальность. Особенно это касается приглушённого сливочно-розового. Такой оттенок нередко делает кожу бледной и усталой, а лицо — менее выразительным. Вместо него предпочтительнее выбирать мягкие, тёплые тона, которые придают свежести.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) женщина с розовым пиджаком

Сарафаны на пуговицах

Льняные или хлопковые сарафаны с крупными пуговицами когда-то были летним маст-хэвом, но сегодня воспринимаются как привет из прошлого. Их простота часто "обнуляет" старания при создании современного образа. Более удачным вариантом считаются модели с драпировкой, интересным кроем и актуальным принтом.

Избыточные банты

Декоративные бантики способны добавить женственности, но в большом количестве они превращают наряд в карикатуру. Когда они появляются на платье, обуви и аксессуарах одновременно, создаётся впечатление перегруженности. Гармоничнее оставить лишь один выразительный акцент.

Гипюровые платья и юбки

Гипюр уже не работает на современный стиль. Его обилие делает одежду похожей на занавеску и визуально добавляет возраста. Для создания лёгкости и изящества лучше выбирать органзу, шифон или полупрозрачный хлопок.

Брюки-карго с массивными карманами

Модели с огромным количеством карманов и декоративных элементов не украшают фигуру, а наоборот, делают силуэт тяжёлым и бесформенным. Универсальнее смотрятся прямые джинсы или свободные брюки-палаццо, которые легко вписываются в разные образы.

Леопардовый принт

Анималистичные узоры возвращаются из сезона в сезон, но леопардовый давно воспринимается скорее как атрибут чрезмерной экстравагантности. В больших количествах он способен сделать образ вульгарным и перегруженным. Более современно выглядят зебровый, тигровый или лаконичный геометрический рисунок.

Слипоны

Классические тканевые слипоны, когда-то популярные в повседневной моде, сегодня считаются устаревшими. Они утяжеляют образ и редко гармонируют с актуальными стилями. На смену им приходят более современные варианты удобной обуви — от минималистичных кроссовок до практичных сандалий.

Сандалии с завязками и обилием декора

Модели с множеством ремешков, бусин и страз выглядят перегруженно и визуально укорачивают ногу. В тренде — чистые линии и минималистичные формы, где акцент делается на качестве материалов и лаконичности деталей.