Красота и стиль

Аромат — это не просто лёгкое облако духов, а часть образа, который остаётся в памяти окружающих. Иногда именно запах запоминается сильнее, чем одежда или причёска. Но существует риск: неправильно выбранные ноты могут не подчеркнуть индивидуальность, а, напротив, визуально "состарить". Стилевые эксперты отмечают, что некоторые парфюмерные акценты ассоциируются у большинства не с современностью, а с прошлым, создавая впечатление "возраста".

Парфюм
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Цветочные ловушки

Среди классических цветочных нот есть те, что звучат особенно старомодно. Гвоздика считается одной из главных "опасных зон": её резкий и пряный аромат вызывает у многих смешанные чувства. Подобно кинзе в кулинарии, она нравится не всем, а в парфюме зачастую воспринимается как отголосок ушедших эпох.

Не менее спорным считается запах розы. Несмотря на свою романтичность и женственность, он способен создавать ассоциации со старыми духами, которыми пользовались ещё несколько поколений назад. Особенно это заметно, если роза подана в пудровом, тяжёлом звучании.

Древесные акценты — знак зрелости

Запахи с аккордами сандала, кедра или удового дерева не выглядят "бабушкиными", но из-за своей насыщенности и глубины нередко связываются с образом зрелой женщины. Они придают серьёзность, и если цель — лёгкость и молодость, такие парфюмы могут сыграть обратную роль.

Пачули: аромат шестидесятых

Нота пачули давно стала символом эпохи хиппи. Сегодня она всё ещё популярна, но без дополнительных свежих оттенков способна вернуть в прошлое. Сочетание пачули с цитрусовыми вроде лайма или грейпфрута делает композицию легче и актуальнее.

Пудровые мотивы

Запахи с пудровыми, фиалковыми или сиреневыми акцентами традиционно воспринимаются как классические и "винтажные". В моде они могут выглядеть изысканно, но чаще создают ощущение возрастной строгости. Если задача — сохранить свежесть и динамику, такие ноты лучше дозировать или вовсе избегать.

Мускус и его двойная роль

Мускусные аккорды известны своей мягкостью и глубиной, однако именно они могут прибавлять несколько лет. Часто мускус сочетается с землистыми или древесными компонентами, что усиливает впечатление тяжёлого и взрослого аромата.

Личный аромат и его прошлое

У каждого человека есть свой "фирменный" запах, который со временем начинает ассоциироваться с определённой эпохой. Некоторые духи прочно закрепились в памяти как символ стиля 80-х или 90-х, и их использование сегодня может восприниматься как возвращение в прошлое.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
