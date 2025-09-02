Плиссированная юбка возвращается: школьный предмет гардероба стал трендом 2025 года

Мода циклична, и некоторые вещи со временем возвращаются, обретая новый смысл. Плиссированная юбка - яркий пример: если раньше она ассоциировалась со школьной формой и строгостью, то сегодня стала неотъемлемой частью гардероба современной женщины.

Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Плиссированная юбка

Элегантность, практичность и универсальность

Многие из нас помнят времена, когда мода была более консервативной: строгие рубашки, классические юбки и однообразные футболки. Однако мода циклична, и эти элементы снова возвращаются, но уже в новом свете. Клетчатый узор, который раньше вызывал ностальгию, теперь выглядит свежо и игриво. Кардиганы, которые раньше казались слишком "школьными", приобрели новый вид благодаря укороченным, прозрачным или классическим моделям. И вот ещё одно важное возвращение: плиссированная юбка. Теперь это не символ строгости, а воплощение универсальности.

Дизайнеры сезона осень-зима 2025 года доказывают, что этот стиль действительно универсален. На показах Michael Kors и Alaïa плиссированные юбки сочетались с пышными и роскошными пальто, создавая изысканные и игривые образы. Burberry, напротив, вернулся к традициям: его клетчатые плиссированные юбки напомнили о шотландском килте и бунтарской энергии эпохи винтажа, пишет femcafe.hu.

Плиссированная юбка стала не только героем подиумов, но и уличной моды. На Неделе моды в Копенгагене она стала фаворитом среди гостей, где модницы интерпретировали классику по-новому. Этот элемент гардероба идеально подходит для офиса, сочетая элегантность с динамизмом, а также может стать частью повседневных образов.

Плиссированная юбка — не просто ностальгический элемент, но и один из самых современных предметов гардероба. Она демонстрирует, что мода может быть вневременной, даже если её корни уходят в школьную форму.

Осенью плиссированная юбка может стать настоящим хитом. Её легко варьировать, и она подходит для создания разных образов: от элегантной "мрачной академии" до спортивного "теннискора". Для создания атмосферы "мрачной академии" сочетайте тёмную юбку с твидовым жакетом и ботфортами. Для более сдержанного стиля выберите клетчатую или чёрную юбку с кожаной курткой и ботильонами. Если предпочитаете комфорт, носите юбку миди с объёмным вязаным свитером и ботильонами. Любители спортивного стиля могут сочетать юбку с белыми кроссовками, футболкой и джинсовой курткой или бомбером. В прохладную погоду выбирайте изделия из шерсти, плотного хлопка или кожи.

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

