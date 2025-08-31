Парфюм, который работает против вас: проверка на возраст

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Запах способен сказать о человеке не меньше, чем внешний вид. Именно аромат часто запоминается окружающим сильнее, чем наряд или причёска. Но есть парфюмерные ноты, которые незаметно делают образ старомодным и утяжеляют стиль.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Флаконы духов с цветами

Гвоздика — аромат из прошлого

Этот цветок ассоциируется с "ретро-духами". Его специфический запах либо нравится, либо вызывает отторжение, но в большинстве случаев он звучит слишком старо и консервативно.

Этот цветок ассоциируется с "ретро-духами". Его специфический запах либо нравится, либо вызывает отторжение, но в большинстве случаев он звучит слишком старо и консервативно. Роза и пудровые оттенки

Классическая роза может казаться изысканной, но пудровые ноты нередко переносят в прошлое. Вместо лёгкости и свежести они создают эффект "аромата из бабушкиного шкафа".

Классическая роза может казаться изысканной, но пудровые ноты нередко переносят в прошлое. Вместо лёгкости и свежести они создают эффект "аромата из бабушкиного шкафа". Древесные композиции

Сложные и насыщенные древесные ароматы подчёркивают зрелость и серьёзность. Они могут быть красивыми, но чаще воспринимаются как выбор женщин постарше, а не как лёгкий и современный штрих.

Сложные и насыщенные древесные ароматы подчёркивают зрелость и серьёзность. Они могут быть красивыми, но чаще воспринимаются как выбор женщин постарше, а не как лёгкий и современный штрих. Пачули и воспоминания о 60-х

Пачули остаются символом "ароматов прошлой эпохи". Их тепло и пряность уместнее в духах с добавлением цитрусовых нот — только так можно сохранить свежесть и избежать эффекта "благовоний".

Пачули остаются символом "ароматов прошлой эпохи". Их тепло и пряность уместнее в духах с добавлением цитрусовых нот — только так можно сохранить свежесть и избежать эффекта "благовоний". Пудровые цветы

Фиалка и сирень в сочетании с пудровыми оттенками моментально придают образу налёт старины. Такие ароматы часто звучат слишком "винтажно" и делают стиль менее актуальным.

Фиалка и сирень в сочетании с пудровыми оттенками моментально придают образу налёт старины. Такие ароматы часто звучат слишком "винтажно" и делают стиль менее актуальным. Осторожно с мускусом

Мускус создаёт ощущение уюта и мягкости, но в комбинации с древесными и землистыми нотами он делает аромат тяжёлым и способным прибавить несколько лет.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

