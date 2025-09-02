Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Время балеток прошло. На сцену выходит обувь, которая покорит каждую стильную женщину этой осенью.
Классические балетки уступают место удобному и элегантному фасону, который стал неотъемлемой частью гардероба стильных женщин в 2025 году.

Эспадрильи
Фото: commons.wikimedia.org by SPERA.de Designerschuhe, Taschen und Accessoires, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эспадрильи

Осенняя обувь для комфорта

Некоторые тренды становятся сезонными стандартами. Вспомним замшевые сапоги осенью, искусственные шубы зимой, пастельные оттенки весной или сумки из рафии летом. Но есть одна вещь, которая, пожалуй, остаётся более постоянной в нашем гардеробе: эспадрильи.

В этом году в моде их особая версия — эспадрильи Мэри Джейн. Осенью они стали хитом, и каждая модница стремится заполучить эту обувь. Это неудивительно, ведь Мэри Джейн сочетают в себе лёгкость средиземноморского лета и ностальгический, девичий стиль. Это делает их не только очаровательными, но и практичными.

Важно отметить, что эспадрильи — это не просто тренд. Эта обувь появилась ещё в XIV веке и стала популярной в XIX веке среди художников, поэтов и творческих людей, которым нужна была удобная и стильная обувь. Сегодня она так же органично смотрится на ногах знаменитостей и инфлюенсеров, как и на местных жителях, работающих в бутиках на средиземноморских пляжах. В этом году эспадрильи "Мэри Джейн" становятся не просто обувью, а настоящим образом жизни, сочетающим в себе лёгкость лета и изысканность осени, пишет femcafe.hu.

  • С плотными чулками или носками. Стиль Мэри Джейн идеально сочетается с контрастными чулками (например, графитовыми, бордовыми или полосатыми), а также с тонкими хлопковыми носками. Это добавляет образу лёгкость французского ретро-стиля.
  • С джинсами или капри. Укороченные брюки позволяют обуви и носкам быть на виду. Свободные повседневные джинсы также подходят к трендам 2025 года.
  • С юбкой миди. Плиссированная или шёлковая юбка миди идеально подходит, особенно в сочетании с вязаным свитером. Это создаёт женственный и богемный образ. Элегантность эспадрилий "Мэри Джейн" гармонично сочетается с свободным блейзером или плотным мягким кардиганом.
  • С пальто. Они также хорошо смотрятся с прямым тренчем или коротким свободным шерстяным пальто, особенно если цвет обуви гармонирует с пальто или сумкой.

Уточнения

Эспадри́льи — лёгкая летняя мужская и женская обувь, напоминающая тапочки с задником. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
