Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц

Время балеток прошло. На сцену выходит обувь, которая покорит каждую стильную женщину этой осенью.
Классические балетки уступают место удобному и элегантному фасону, который стал неотъемлемой частью гардероба стильных женщин в 2025 году.
Некоторые тренды становятся сезонными стандартами. Вспомним замшевые сапоги осенью, искусственные шубы зимой, пастельные оттенки весной или сумки из рафии летом. Но есть одна вещь, которая, пожалуй, остаётся более постоянной в нашем гардеробе: эспадрильи.
В этом году в моде их особая версия — эспадрильи Мэри Джейн. Осенью они стали хитом, и каждая модница стремится заполучить эту обувь. Это неудивительно, ведь Мэри Джейн сочетают в себе лёгкость средиземноморского лета и ностальгический, девичий стиль. Это делает их не только очаровательными, но и практичными.
Важно отметить, что эспадрильи — это не просто тренд. Эта обувь появилась ещё в XIV веке и стала популярной в XIX веке среди художников, поэтов и творческих людей, которым нужна была удобная и стильная обувь. Сегодня она так же органично смотрится на ногах знаменитостей и инфлюенсеров, как и на местных жителях, работающих в бутиках на средиземноморских пляжах. В этом году эспадрильи "Мэри Джейн" становятся не просто обувью, а настоящим образом жизни, сочетающим в себе лёгкость лета и изысканность осени, пишет femcafe.hu.
Уточнения
Эспадри́льи — лёгкая летняя мужская и женская обувь, напоминающая тапочки с задником.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.