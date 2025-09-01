Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут

Кислородная косметология — это процедуры, в которых активный кислород доставляется в глубокие слои кожи. Аппараты распыляют насыщенную сыворотку под давлением, обеспечивая эффект «дыхания кожи». Проще говоря, это способ освежить, увлажнить и зарядить лицо без боли, игл и долгого восстановления.

Что обещают специалисты?

Моментальное сияние и «гладкий фильтр» без макияжа;

Насыщение клеток кислородом — а значит, ускорение регенерации;

Глубокое увлажнение и уменьшение мелких морщин;

Успокаивающий эффект для чувствительной и воспалённой кожи.

Процедуру часто рекомендуют перед важными мероприятиями — результат виден сразу и держится 3–5 дней.

Но есть нюанс

Многие дерматологи предупреждают: эффект может быть кратковременным, особенно если кожа обезвожена или повреждена. А ещё — не стоит ждать чуда при акне или возрастных изменениях. Это экспресс-уход, а не терапия.

Кому подойдёт?

Уставшей коже с серым тоном;

Перед съёмкой, выступлением, праздником;

Если вы боитесь инвазивных процедур, но хотите «вау-эффект».

А вот при куперозе, тяжёлых высыпаниях и дерматитах кислород лучше отложить — обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Кислородные процедуры — не панацея, но отличный способ мгновенно освежить лицо. Идеальны в качестве экспресс-ухода, особенно в условиях большого города. Главное — не ждать от них вечной молодости, а использовать грамотно и по назначению.

