Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут

Красота и стиль

Кислородная косметология — это процедуры, в которых активный кислород доставляется в глубокие слои кожи. Аппараты распыляют насыщенную сыворотку под давлением, обеспечивая эффект «дыхания кожи». Проще говоря, это способ освежить, увлажнить и зарядить лицо без боли, игл и долгого восстановления.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Что обещают специалисты?

  • Моментальное сияние и «гладкий фильтр» без макияжа;
  • Насыщение клеток кислородом — а значит, ускорение регенерации;
  • Глубокое увлажнение и уменьшение мелких морщин;
  • Успокаивающий эффект для чувствительной и воспалённой кожи.

Процедуру часто рекомендуют перед важными мероприятиями — результат виден сразу и держится 3–5 дней.

Но есть нюанс

Многие дерматологи предупреждают: эффект может быть кратковременным, особенно если кожа обезвожена или повреждена. А ещё — не стоит ждать чуда при акне или возрастных изменениях. Это экспресс-уход, а не терапия.

Кому подойдёт?

  • Уставшей коже с серым тоном;
  • Перед съёмкой, выступлением, праздником;
  • Если вы боитесь инвазивных процедур, но хотите «вау-эффект».

А вот при куперозе, тяжёлых высыпаниях и дерматитах кислород лучше отложить — обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Кислородные процедуры — не панацея, но отличный способ мгновенно освежить лицо. Идеальны в качестве экспресс-ухода, особенно в условиях большого города. Главное — не ждать от них вечной молодости, а использовать грамотно и по назначению.

Уточнения

Кислоро́д — химический элемент 16-й группы второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
