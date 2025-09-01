Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы

Сульфаты — это моющие вещества (чаще всего SLS или SLES), которые придают шампуню ту самую обильную пену. Они отлично справляются с грязью, жиром и остатками стайлинга, но могут сушить кожу головы и локоны. Бессульфатные формулы предлагают более мягкое очищение, без агрессивного воздействия.
Бессульфатные шампуни идеальны для:
Мягкие формулы хуже пенятся, особенно в жёсткой воде. Это не значит, что шампунь «не работает», просто вы не получаете привычного эффекта пены. А ещё — не всегда удаляют тяжёлые стайлинги или масла с первого раза. Иногда приходится мыть дважды.
Бессульфатный шампунь — это не универсальный ответ, но отличная альтернатива для бережного ухода. Если вы готовы к изменениям в текстуре, пене и ощущениям — ваша шевелюра скажет «спасибо».
Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) сложные эфиры серной кислоты —диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R и алкилсульфаты Н−O−SO2−O−R.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.