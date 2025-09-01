Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе

Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Сульфаты — это моющие вещества (чаще всего SLS или SLES), которые придают шампуню ту самую обильную пену. Они отлично справляются с грязью, жиром и остатками стайлинга, но могут сушить кожу головы и локоны. Бессульфатные формулы предлагают более мягкое очищение, без агрессивного воздействия.

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Кому они особенно нужны?

Бессульфатные шампуни идеальны для:

  • Окрашенных волос — меньше вымывают пигмент
  • Чувствительной кожи головы — не раздражают
  • После кератинового выпрямления — не разрушают покрытие
  • Кудрявых волос — сохраняют естественную влагу и не пушатся.
  • Если ваши волосы ломкие, окрашенные или склонны к сухости — стоит попробовать.

Но есть и нюансы

Мягкие формулы хуже пенятся, особенно в жёсткой воде. Это не значит, что шампунь «не работает», просто вы не получаете привычного эффекта пены. А ещё — не всегда удаляют тяжёлые стайлинги или масла с первого раза. Иногда приходится мыть дважды.

Как выбрать?

  1. Ищите надпись “sulfate-free” на упаковке.
  2. Избегайте SLS, SLES, ALS в составе.
  3. Отдавайте предпочтение маркам с натуральными экстрактами, протеинами, аминокислотами.

Бессульфатный шампунь — это не универсальный ответ, но отличная альтернатива для бережного ухода. Если вы готовы к изменениям в текстуре, пене и ощущениям — ваша шевелюра скажет «спасибо».

Уточнения

Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) сложные эфиры серной кислоты —диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R и алкилсульфаты Н−O−SO2−O−R.

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе
Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.