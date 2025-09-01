Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы

Сульфаты — это моющие вещества (чаще всего SLS или SLES), которые придают шампуню ту самую обильную пену. Они отлично справляются с грязью, жиром и остатками стайлинга, но могут сушить кожу головы и локоны. Бессульфатные формулы предлагают более мягкое очищение, без агрессивного воздействия.

Кому они особенно нужны?

Бессульфатные шампуни идеальны для:

Окрашенных волос — меньше вымывают пигмент

Чувствительной кожи головы — не раздражают

После кератинового выпрямления — не разрушают покрытие

Кудрявых волос — сохраняют естественную влагу и не пушатся.

Если ваши волосы ломкие, окрашенные или склонны к сухости — стоит попробовать.

Но есть и нюансы

Мягкие формулы хуже пенятся, особенно в жёсткой воде. Это не значит, что шампунь «не работает», просто вы не получаете привычного эффекта пены. А ещё — не всегда удаляют тяжёлые стайлинги или масла с первого раза. Иногда приходится мыть дважды.

Как выбрать?

Ищите надпись “sulfate-free” на упаковке. Избегайте SLS, SLES, ALS в составе. Отдавайте предпочтение маркам с натуральными экстрактами, протеинами, аминокислотами.

Бессульфатный шампунь — это не универсальный ответ, но отличная альтернатива для бережного ухода. Если вы готовы к изменениям в текстуре, пене и ощущениям — ваша шевелюра скажет «спасибо».

