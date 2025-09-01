Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном

Моя семья » Красота и стиль

Детокс-вода — это обычная вода с добавками: лимон, лайм, огурец, имбирь, мята, ягоды. В социальных сетях она выглядит как синоним здоровья и утренней осознанности. Обещания? Улучшение пищеварения, сияющая кожа и даже сжигание жира. Но что из этого — реальность? Давайте разберёмся.

Вода с лимоном
Фото: https://i.pinimg.com/originals/05/3c/9b/053c9b99cdad041bd8553928a562a2d1.jpg
Миф или наука?

Научных доказательств тому, что вода с лимоном или огурцом выводит токсины, — нет. Наш организм справляется с этой задачей сам: печень, почки и лимфатическая система работают круглосуточно. Ни один фрукт в стакане воды не сделает эту работу за них. 

Польза есть — но иная

Да, детокс-вода — не волшебный эликсир, но у неё есть плюсы:

  • Увеличение потребления воды. Многим легче пить воду с лёгким вкусом — это помогает не забывать о гидратации.
  • Меньше сахара. Если вы заменяете соки или сладкие напитки детокс-водой — это уже победа.
  • Ритуал осознанности. Подобные привычки помогают заботиться о себе, пусть и не с "медицинским" эффектом.

Где скрываются риски?

Добавляете слишком много кислоты (лимон, лайм) — берегите зубную эмаль. Пьёте воду, настаивающуюся сутки на комнатной температуре — будьте осторожны: это может стать средой для бактерий.

Стоит ли пить?

Да, если вы делаете это с умом и не ожидаете чудес. Детокс-вода не очистит организм, но поможет пить больше воды и отказаться от вредных напитков. И в этом — её настоящая сила.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
