От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном

Детокс-вода — это обычная вода с добавками: лимон, лайм, огурец, имбирь, мята, ягоды. В социальных сетях она выглядит как синоним здоровья и утренней осознанности. Обещания? Улучшение пищеварения, сияющая кожа и даже сжигание жира. Но что из этого — реальность? Давайте разберёмся.
Научных доказательств тому, что вода с лимоном или огурцом выводит токсины, — нет. Наш организм справляется с этой задачей сам: печень, почки и лимфатическая система работают круглосуточно. Ни один фрукт в стакане воды не сделает эту работу за них.
Да, детокс-вода — не волшебный эликсир, но у неё есть плюсы:
Добавляете слишком много кислоты (лимон, лайм) — берегите зубную эмаль. Пьёте воду, настаивающуюся сутки на комнатной температуре — будьте осторожны: это может стать средой для бактерий.
Да, если вы делаете это с умом и не ожидаете чудес. Детокс-вода не очистит организм, но поможет пить больше воды и отказаться от вредных напитков. И в этом — её настоящая сила.
