Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте

Красота и стиль

Если раньше визажисты ориентировались прежде всего на тип кожи и цвет глаз, то теперь в фокусе — оттенок волос. Блонд, тёплый каштан, холодный чёрный, пепельный или медный — каждый из них требует своих оттенков теней, подводки, румян и даже хайлайтера. И это не прихоть социальных сетей, а рабочий приём, который подчёркивает черты лица и делает макияж гармоничным.

Женщина красит глаза
Фото: https://i.pinimg.com/736x/e8/37/8f/e8378f8affd6a890f5beebac165e3129.jpg
Женщина красит глаза

Блондинкам — сияние и мягкость

Светлые волосы отлично сочетаются с персиковыми и розовыми румянами, карамельными и золотистыми тенями, нюдовыми губами. Главная цель — придать лицу "свежесть", не перегружая цвет.

Брюнеткам — выразительность и контраст

Яркие смоки, холодные винные помады, графичная подводка — выбор тех, кто носит тёмные волосы. Но важен баланс: насыщенные оттенки глаз требуют нюдовых губ и наоборот.

Рыжим — акцент на природную теплоту

Медные и рыжие волосы лучше всего играют с терракотовыми тенями, бронзой, коричневыми тушами и коралловыми румянами. Золото и медь — маст-хэв в палетке.

Седым и пепельным — холод и лёгкий драматизм

Серебристые, сиреневые, дымчатые оттенки — идеальны для холодных тонов волос. Добавьте фиолетовый или серо-голубой акцент в макияж глаз — и вы выглядите ультра-модно.

Подберите свою палетку, исходя из цвета волос — и макияж заиграет по-новому.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
