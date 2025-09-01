Минус щёки, плюс скулы? Вся правда об удалении комков Биша, которую вам не рассказывали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Комки Биша — это жировые образования, расположенные глубоко в щеках. Они есть у каждого, но выраженность и объём индивидуальны. Удаление этих комков делает лицо визуально более худым, подчёркивает скулы и "высушивает" нижнюю часть лица. Неудивительно, что операция стала вирусной в социальных сетях.

Фото: https://www.freepik.com
Почему все так влюблены в эффект?

Пластика комков Биша стала популярной среди моделей, актрис и инфлюенсеров, стремящихся к более чётким, "европейским" чертам. Эффект действительно впечатляющий: лицо становится более скульптурным, щеки — втянутыми, а нижняя треть — тоньше. Плюс: процедура быстрая, реабилитация короткая, а следов практически не остаётся.

Но есть и подводные камни

Удаление комков Биша — не обратимая процедура. С возрастом лицо теряет объем, а без жировой поддержки в области щек могут проявиться морщины и "провалы", особенно после 40 лет. Также есть риск асимметрии или неестественного вида, если хирург выберет неправильный объём.

Стоит ли делать?

Если вам до 30 и вы точно знаете, что вас беспокоит не вес или отёки, а именно объём в щеках — возможно, да. Но если сомневаетесь или не готовы к риску — начните с неинвазивных методов: лимфодренажа, диеты, массажа, скульптурных процедур. Комки Биша можно удалить в любой момент — но вот вернуть обратно, увы, нельзя.

Уточнения

Комо́чки Биша́ (жировы́е тела́ Биша́) — инкапсулированные жировые образования, располагающиеся между щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица (жевательной, большой и малой скуловыми) с каждой стороны.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
